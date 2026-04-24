iPhone del ventesimo anniversario, Apple prepara un display micro-curvo tutto schermo

Apple starebbe preparando un iPhone molto diverso per il 2027, puntando su un display micro-curvo capace di rendere il frontale più continuo, luminoso e vicino all’idea di uno smartphone tutto schermo.

Il progetto viene collegato al modello del ventesimo anniversario dell’iPhone, una ricorrenza che per Apple potrebbe diventare l’occasione per introdurre uno dei cambiamenti estetici più importanti degli ultimi anni. Le indiscrezioni parlano di un pannello OLED personalizzato, prodotto con il coinvolgimento di Samsung, pensato per essere più sottile, più efficiente e visivamente più immersivo rispetto agli schermi attuali.

Un display micro-curvo su tutti i bordi

La novità più interessante sarebbe il design micro-curved, cioè una curvatura leggera distribuita sui quattro lati del pannello. Non si tratterebbe quindi dei vecchi schermi “a cascata”, con bordi laterali molto pronunciati, ma di una soluzione più morbida e controllata.

L’obiettivo sarebbe ottenere un iPhone quasi privo di cornici, con un vetro che accompagna il bordo del dispositivo senza creare distorsioni evidenti. Questa scelta avrebbe anche un vantaggio pratico: rendere più naturali i gesti di scorrimento dai lati, oggi centrali nell’uso quotidiano di iOS.

La tecnologia COE per uno schermo più sottile

Un altro punto tecnico riguarda il possibile uso di un pannello COE, sigla che indica il Color Filter on Encapsulation. In termini semplici, Apple potrebbe eliminare il tradizionale strato polarizzatore e applicare il filtro colore direttamente sulla struttura del display.

Questo permetterebbe di ridurre lo spessore dello schermo e di far passare più luce, migliorando la luminosità senza aumentare troppo i consumi. È un dettaglio importante, perché su un iPhone tutto schermo la qualità del pannello diventa ancora più centrale, soprattutto all’aperto e nelle scene ad alto contrasto.

Il nodo dei riflessi e dei sensori nascosti

La rimozione del polarizzatore porta però una difficoltà: la gestione dei riflessi. Per questo Apple starebbe studiando un rivestimento antiriflesso più avanzato e una diffusione della luce più uniforme, così da evitare zone d’ombra o differenze visibili vicino ai bordi curvi.

Resta poi il tema più delicato: nascondere Face ID e fotocamera sotto lo schermo. Alcune fonti immaginano un frontale senza fori o ritagli, ma gli analisti invitano alla prudenza. Se la tecnologia non fosse pronta in tempo, Apple potrebbe scegliere una soluzione intermedia, con Face ID sotto il display e un piccolo foro per la fotocamera.

Un iPhone simbolico, ma ancora lontano

Il 2027 avrebbe un peso particolare perché segnerebbe i vent’anni dal primo iPhone. Proprio per questo Apple potrebbe voler realizzare un modello più ambizioso, capace di rappresentare una nuova fase del prodotto più importante della sua storia recente.

Per ora, però, si resta nel campo delle indiscrezioni. Un display micro-curvo, più luminoso e quasi senza cornici sarebbe coerente con l’evoluzione del design Apple, ma molti dettagli possono ancora cambiare. Il punto più interessante è la direzione: l’iPhone del futuro sembra destinato a diventare sempre più vetro, meno cornice e più superficie utile.