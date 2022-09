iPhone come webcam: ti servirà un supporto a scatto

Con macOS Ventura e iOS 16, Continuity si espande e permette di fare ancora più cose con iPhone, iPad e Mac. Tra le novità, c’è la possibilità di usare iPhone come webcam per il Mac il che restituisce una qualità nettamente superiore. Ma per farlo, ti servirà un accessorio per agganciare il telefono al display in modo saldo, come questo Supporto per telefono a scatto Moft che costa 34€ su Amazon.

Questo accessorio permette di avere il telefono sempre a portata di vista per tenere d’occhio notifiche, dati, traduzioni in tempo reale o effettuare chiamate senza mai staccare gli occhi dallo schermo del computer.

Basta letteralmente un clic per agganciarlo grazie al pratico sistema di attacco magnetico che funziona con MagSafe e con telefoni diversi grazie ad un adesivo magnetico (incluso nella confezione).

Su tratta in sostanza di una sorta di linguetta magnetica che si attacca al display del computer e a cui si può agganciare qualunque smartphone inclusi iPhone 12 e iPhone 13; non occupa praticamente spazio, e passa davvero inosservato.

È il prodotto ideale per sfruttare al massimo la funzione Continuity di iOS e macOS che permette di scattare foto o di utilizzare la fotocamera del telefono per videochiamate, podcast e conferenze sfruttando le funzionalità dell’ecosistema Apple.