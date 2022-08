La data di iOS 16: ecco quando esce

Oramai lo sviluppo di iOS 16 dovrebbe essere completato. Presto Apple lancerà iPhone 14, e questo implica che la nuova versione del suo sistema operativo mobile dovrà essere pronta per il lancio. Ecco data e ora italiana di rilascio di iOS 16.

Mentre iPadOS 16 è ancora un po’ in alto mare (soprattutto per Stage Manager), con iOS 16 dovrebbe essere tutto pronto; quindi niente grossi bug né problemi, almeno non più di quelli standard. Tant’è che, di recente, Mark Gurman ha posticipato a ottobre il probabile lancio di macOS Ventura e iPadOS 16, lasciando per settembre iOS 16 e watchOS 9.

Detto ciò, ecco la notizia che tutti aspettavate: quando esce iOS 16?

Disponibilità iOS 16

iOS 16 è un major update molto atteso perché introduce diverse novità per la Schermata di Blocco, che ora diventa personalizzabile in gran parte dei suoi elementi. A questo si aggiungeranno poi interessanti novità anche per Messaggi, FaceTime, Mail, Foto e così via. Qui trovate l’elenco di tutto quel che cambia.

Come negli anni passati, Apple rilascerà iOS 16 al pubblico prima dell’inizio della consegna dei primi esemplari di iPhone 14, il che significa che dovremmo assistere al lancio di iOS 16 tra lunedì 12 settembre e mercoledì 14 settembre; probabilmente martedì 13 settembre alle 19.00 ora italiana.

Apple in ogni caso confermerà la data definitiva a breve. Aggiorneremo il post non appena ci saranno ulteriori dettagli.