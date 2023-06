iPhone: come far durare di più la batteria, trucchi e consigli

I nostri iPhone continuano a migliorare in termini di velocità, dimensioni e funzionalità fotografiche, ma la durata della batteria rimane una sfida.

Nonostante i progressi nel corso degli anni, le richieste di energia sono aumentate, e molti utenti si trovano ancora a dover ricaricare il telefono quotidianamente. Tuttavia, ci sono modi efficaci per ottimizzare la durata della batteria del tuo iPhone senza compromettere l’esperienza d’uso. In questo articolo, esploreremo diverse strategie che ti aiuteranno a prolungare il tempo tra una ricarica e l’altra.

Scopri quali app consumano la batteria

Le applicazioni che richiedono maggiori risorse di sistema o utilizzano il GPS sono spesso le principali responsabili della rapida esaurimento della batteria. Per identificare quali app influenzano maggiormente la durata della batteria, puoi seguire questi passaggi:

1. Apri le Impostazioni del tuo iPhone.

2. Tocca su “Batteria”.

3. Scorri verso il basso per visualizzare l’elenco delle app che hanno consumato più batteria nelle ultime 24 ore o negli ultimi otto giorni.

Limita l’uso di queste app per ridurre il consumo energetico complessivo del tuo dispositivo.

Riduci la luminosità del display

La luminosità del display ha un impatto significativo sulla durata della batteria del tuo iPhone. Per ridurre il consumo energetico, puoi adottare alcune misure:

1. Scorri verso il basso dal Centro di controllo e regola la luminosità.

2. Apri le Impostazioni, seleziona “Display e luminosità” e utilizza il cursore per ridurre la luminosità.

3. Valuta se disattivare la funzione True Tone in “Impostazioni > Display e luminosità” per evitare regolazioni automatiche della luminosità in base all’ambiente.

Inoltre, riduci il periodo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente e considera l’utilizzo della modalità Buio per ridurre ulteriormente il consumo energetico.

Ottimizza le connessioni cellulari e Bluetooth

La qualità del segnale cellulare può influenzare la durata della batteria del tuo iPhone. Se ti trovi in un’area con una copertura cellulare debole, mettere il telefono in modalità aereo può ridurre il consumo energetico. Inoltre, disconnettere i dispositivi Bluetooth collegati al tuo iPhone quando non sono necessari contribuirà a risparmiare energia. Se possibile, utilizza cuffie cablate anziché Bluetooth per evitare un eccessivo consumo di batteria. Tieni presente che un volume troppo alto può danneggiare sia la durata della batteria che le tue orecchie.

Limita l’attività delle app in background

Le app che operano in background possono richiedere notevoli risorse e consumare la batteria. Puoi limitare il funzionamento in background delle app nel seguente modo:

1. Apri le Impostazioni e vai su “Generali > Aggiornamento app in background”.

2. Disattiva l’opzione “Aggiornamento app in background” per tutte le app o seleziona le opzioni che preferisci (Wi-Fi o Wi-Fi e Dati cellulare) per controllare l’accesso delle app alla rete.

3. Puoi anche disattivare l’aggiornamento app in background per app specifiche scorrendo l’elenco delle app installate nelle Impostazioni e disattivando l’opzione corrispondente.

Inoltre, puoi limitare l’accesso al GPS per le app che non richiedono costantemente la tua posizione, riducendo così il consumo energetico complessivo.

Limita le notifiche

Le notifiche delle app possono ridurre la durata della batteria del tuo iPhone. Gestisci le notifiche in Impostazioni, dove puoi controllare quali app possono inviare notifiche e personalizzare le impostazioni di ogni app in base alle tue preferenze. Riducendo il numero di notifiche attive, ridurrai il consumo energetico complessivo del tuo dispositivo.

Disattiva l’ascolto attivo di Siri

Disattivando l’ascolto attivo di Siri, puoi prolungare leggermente la durata della batteria del tuo iPhone. Per farlo, apri le Impostazioni, seleziona “Siri e Cerca” e disattiva l’opzione “Ascolta ‘Ehi Siri'”. Questo eviterà che il tuo iPhone rimanga costantemente in ascolto per il comando di attivazione.

Modalità Risparmio energetico

Quando la batteria raggiunge livelli critici, puoi attivare manualmente la Modalità Risparmio energetico. Questa modalità riduce la luminosità del display, ottimizza le prestazioni del dispositivo e limita l’attività in background. Per attivarla, apri il menu Batteria nelle Impostazioni e attiva l’opzione “Modalità risparmio energetico”. Utilizzando questa modalità quando necessario, puoi prolungare significativamente la durata della batteria del tuo iPhone.

Con una combinazione di strategie intelligenti, puoi risparmiare la durata della batteria del tuo iPhone e prolungare il tempo tra una ricarica e l’altra. Identifica le app che consumano più energia, riduci la luminosità del display, limita le connessioni cellulari e Bluetooth non necessarie, gestisci l’attività delle app in background, riduci le notifiche attive, disattiva l’ascolto attivo di Siri e utilizza la Modalità Risparmio energetico quando necessario. Seguendo questi consigli, potrai ottenere un prolungato tempo di utilizzo dal tuo iPhone e ridurre la necessità di ricaricare frequentemente il tuo dispositivo.