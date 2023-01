In questo giorno (9 gennaio) di sedici anni fa, l’allora CEO di Apple Steve Jobs presentava il dispositivo che avrebbe cambiato per sempre non solo il mercato, ma anche le vite di tantissime persone. Le nostre abitudini, potremmo dire. Sul palco del Macworld Expo di San Francisco, il visionario co-fondatore dell’azienda di Cupertino mostrava l’iPhone per la prima volta.

In molti ricordano alla lettera le parole del compianto Steve Jobs, altri invece hanno scoperto il passato dello smartphone che utilizzano quotidianamente solo di recente, magari recuperando qualche video su YouTube. Il 9 gennaio 2007 si faceva la storia con una sorta di formula ripetuta più volte:

Un telefono cellulare, un iPod, un comunicatore Internet.

È stato amore a prima vista, soprattutto per i fortunati presenti al Macworld Expo del 2007. Oggi abbiamo un’idea ben precisa di uno smartphone, di come possa essere fatto e di cosa possa fare, ma immagina lo stupore di 16 anni fa: Jobs con orgoglio mostrava un dispositivo con un display LCD touch da 3,5 pollici, una fotocamera da 2 megapixel e un corpo in plastica e soprattutto alluminio. Un dispositivo con cui navigare sul web, ascoltare la propria musica preferita e compiere azioni che altri cellulari non consentivano di fare.

Apple ha poi aggiornato di anno in anno quello che in un attimo è diventato il suo prodotto di punta. Nuove funzionalità, nuovi limiti superati. La prima significativa riprogettazione è arrivata nel 2010 con iPhone 4, altro modello nel cuore di tante persone: display Retina, bordi piatti, fotocamera da 4 megapixel, flash LED e tanto altro ancora.

Con le generazioni successive sono poi arrivate innovazioni come il Touch ID, il Face ID e – volendo sintetizzare al massimo – la Dynamic Island, con iPhone 14 Pro e Pro Max. In sedici anni ne sono successe di cose, nessuna però memorabile come la presentazione del primo iPhone, il device che ha cambiato per sempre la storia del mercato mobile.

