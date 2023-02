Hai mai sentito una frase del tipo “conviene acquistare gli iPhone perché mantengono il valore nel tempo“? È un concetto che corrisponde alla verità (basta dare uno sguardo al mercato dell’usato), ma mai ci saremmo immaginati di leggere una notizia del genere. Un iPhone del 2007, quindi lo storico primo modello, è stato venduto all’asta per oltre 63.000 dollari. La cifra più alta mai raggiunta per questo device.

Un iPhone del 2007 da oltre 63.000 dollari: è record!

L’asta (qui tutti i dettagli) è stata aperta il 2 febbraio e si è conclusa il 19 dello stesso mese. In totale, sono state 27 le offerte proposte, fino a quella di 63.356,40 dollari statunitensi. Calcolatrice alla mano, è 105 volte il prezzo di listino del primo modello di iPhone (599 dollari, negli Stati Uniti).

Il proprietario del lotto ha dichiarato che l’iPhone gli è stato regalato nel 2007 e che al tempo decise di non utilizzarlo perché non aveva alcuna intenzione di passare all’operatore AT&T. Ha quindi lasciato lo smartphone nella sua confezione originale (con tanto di imballaggio in plastica) per ben 15 anni. Fortuna o strategia?

Come suggerito anche dalla descrizione del lotto, i primi modelli di iPhone ancora sigillati attirano l’attenzione di tanti collezionisti. Ad agosto e ottobre del 2022, infatti, sono stati venduti due lotti a 35.000 e 39.000 dollari rispettivamente. Il nuovo record appartiene però al 2023, con una somma di gran lunga superiore. Oltre 63.000 dollari, appunto.

A proposito di iPhone, sai che su Amazon è disponibile il 14 Pro in sconto e pronta consegna? Non ti preoccupare, non sono necessari 63.000$.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.