iPhone 20 potrebbe segnare un record: ecco perché costerà di più

iPhone 20 potrebbe dare il via a un cambiamento rilevante: per quale motivo costerà molto probabilmente di più degli ultimi modelli.

Il futuro della gamma iPhone non si limiterà a un semplice aggiornamento generazionale. Dietro le indiscrezioni che stanno emergendo nelle ultime settimane si intravede una strategia molto più ampia, costruita su più livelli e destinata a ridefinire l’intero posizionamento della linea. Il punto di svolta sarà rappresentato dal lancio di iPhone 20, atteso per il 2027 in occasione del ventennale dalla nascita dell’iPhone, un dispositivo che Apple starebbe progettando con l’obiettivo dichiarato di segnare una nuova fase, esattamente come accadde con iPhone X.

Una roadmap che prepara il terreno

Prima di arrivare al modello celebrativo, Apple ha già tracciato una roadmap molto articolata. Nella seconda metà del 2026 è previsto il debutto di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, insieme a un nuovo dispositivo destinato a catalizzare l’attenzione: iPhone Ultra, il primo pieghevole della gamma. Parallelamente, la linea verrà completata da modelli più accessibili e differenziati, tra cui iPhone Air 2, iPhone 18 e iPhone 18e, destinati ad arrivare tra fine 2026 e inizio 2027.

Questa articolazione non è casuale. Apple sta preparando il terreno per un salto più significativo, distribuendo le innovazioni su più cicli per evitare rotture improvvise e accompagnare il mercato verso un nuovo standard.

Il design che segna il cambio di epoca

Al centro del progetto iPhone 20 ci sarebbe un elemento che, più di altri, potrebbe ridefinire l’esperienza d’uso: il display curvo su quattro lati. Non si tratta di una semplice evoluzione estetica, ma di una scelta tecnica complessa, che richiede una capacità produttiva oggi disponibile solo per pochi attori.

Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe individuato in Samsung l’unico fornitore in grado di garantire questo tipo di pannello su larga scala. Una decisione che, se confermata, segnerebbe un ritorno a una forte dipendenza da un singolo partner per un componente chiave, rompendo parzialmente la strategia di diversificazione adottata negli ultimi anni.

Il display, in questo caso, non è solo una componente, ma il fulcro dell’intero progetto. La curvatura su quattro lati implica un ripensamento dell’ergonomia, dell’interfaccia e persino della struttura interna del dispositivo, con conseguenze dirette su costi e complessità produttiva.

Costi in crescita: il peso della tecnologia

L’ambizione tecnica del nuovo modello si riflette inevitabilmente sul piano economico. Il cosiddetto Bill of Materials, ovvero il costo complessivo dei componenti, è destinato a crescere in modo significativo. Non è solo il display a incidere, ma un insieme di fattori che si stanno muovendo nella stessa direzione.

Le memorie DRAM e lo storage stanno registrando aumenti strutturali, mentre il nuovo chip progettato da Apple verrà prodotto da TSMC con un processo a 2 nanometri, un salto tecnologico che comporta investimenti elevatissimi e una disponibilità produttiva limitata.

Questo scenario rende quasi inevitabile un aumento del prezzo finale. iPhone 20 non sarà semplicemente un nuovo modello, ma un dispositivo posizionato su un livello superiore rispetto agli attuali top di gamma, con una strategia che punta più sulla differenziazione che sui volumi.

Samsung al centro della filiera

La scelta di Samsung come fornitore unico per il display rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intero progetto. L’azienda coreana, già protagonista nella produzione di componenti per smartphone, si troverebbe a gestire una delle parti più critiche del nuovo iPhone.

Non è la prima volta che Apple si affida a Samsung per elementi chiave, ma in questo caso il livello di integrazione richiesto è superiore. Il display curvo su quattro lati non è una tecnologia standardizzata e richiede un controllo preciso della produzione, con margini di errore ridotti al minimo.

Questa centralità rafforza il ruolo di Samsung nella filiera globale, ma allo stesso tempo espone Apple a un rischio maggiore in caso di problemi produttivi o tensioni commerciali.

Un progetto ancora in definizione

Nonostante la crescente quantità di informazioni, il progetto iPhone 20 resta in fase di definizione. Le decisioni chiave non sono ancora state ufficializzate e potrebbero subire modifiche nei prossimi mesi, soprattutto alla luce delle variabili legate ai costi e alla capacità produttiva.

Ciò che appare già chiaro, però, è la direzione intrapresa. Apple sta lavorando a un dispositivo che non si limita a celebrare un anniversario, ma punta a ridefinire ancora una volta il concetto di iPhone, spingendo su design, materiali e integrazione tecnologica.

Il precedente di iPhone X dimostra come queste operazioni possano avere un impatto duraturo sull’intero settore. Resta da capire se il mercato sarà pronto ad accogliere un nuovo salto, soprattutto in un contesto in cui il prezzo diventa sempre più centrale nelle scelte dei consumatori.