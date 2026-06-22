iPhone 18 Pro Max, il leak delle foto dal vivo: colori, design e novità attese

Online, negli Stati Uniti, sono comparse presunte foto dal vivo condivise dall’insider Jon Rettinger: mostrerebbero colori e design del prossimo top di gamma Apple prima dell’annuncio ufficiale. Da Cupertino, come sempre in questi casi, nessun commento. E infatti il punto resta questo: siamo davanti a un leak, non a una conferma.

Le immagini circolate nelle ultime ore, rilanciate da SmartWorld e pubblicate da Jon Rettinger sui social, vengono presentate come un primo sguardo reale al presunto iPhone 18 Pro Max. Non render, quindi. Non disegni tecnici. Rettinger ha anche precisato un dettaglio non da poco: gli scatti non sarebbero stati generati né ritoccati con strumenti di intelligenza artificiale. Nel 2026, con immagini finte sempre più credibili, è una precisazione che conta. Ma il nodo non cambia: Apple non ha confermato nulla.

Le foto potrebbero mostrare prototipi, unità dimostrative o modelli ancora non definitivi, come spesso accade nei mesi prima del lancio. In passato, dalla filiera asiatica sono arrivati dettagli poi rivelatisi corretti. Altre volte, invece, certe varianti viste in anticipo non sono mai finite nei negozi. Prudenza, dunque. Anche se la qualità degli scatti e la loro coerenza con le voci precedenti hanno inevitabilmente acceso l’attenzione.

Quali saranno le caratteristiche dei nuovi iPhone

Il dettaglio più commentato riguarda le colorazioni. Nelle immagini attribuite a Rettinger compaiono tre varianti: Dark Cherry, azzurro e nero. La prima, una tinta scura vicina al ciliegia, sembra candidata a diventare il colore simbolo della futura gamma Pro, un po’ come l’arancione associato alla serie iPhone 17 Pro.

Il possibile ritorno del nero merita una nota a parte: alcune indiscrezioni precedenti avevano parlato della sua assenza dalla lineup, ma queste nuove foto sembrano indicare altro. Attenzione, però: non è detto che tutte le finiture viste nei leak arrivino davvero sul mercato. Apple può cambiare la scelta dei colori anche nelle fasi finali, per motivi produttivi o commerciali.

L’azzurro, invece, appare come l’opzione più sobria. Una scelta in linea con quanto visto negli ultimi anni, con i modelli Pro divisi tra tinte prudenti e una variante più riconoscibile. “Questa è quella che prendereste?”, ha scritto Rettinger mostrando il Dark Cherry. Una domanda semplice, da appassionati. Ed è bastata per far partire il dibattito.

Design vicino a iPhone 17 Pro Max: più continuità che rivoluzione

Chi si aspettava uno stacco netto rispetto al passato potrebbe restare deluso. Dalle presunte foto dal vivo, il profilo dell’iPhone 18 Pro Max sembra molto simile a quello dell’iPhone 17 Pro Max: linee, proporzioni e impostazione generale appaiono quasi sovrapponibili. Anche le dimensioni sembrano restare nella stessa fascia, nonostante nei mesi scorsi si fosse parlato di un corpo più sottile o più slanciato.

Se confermata, sarebbe una scelta di continuità estetica. Apple, del resto, spesso mantiene per più generazioni un design già riconoscibile, lavorando su materiali, componenti interni e dettagli meno evidenti. Anche il modulo fotografico, almeno da ciò che si vede, non lascia intuire cambiamenti radicali. Più un affinamento, insomma, che una ripartenza. In uno scenario del genere, le nuove finiture diventano ancora più importanti: se telaio e proporzioni restano familiari, il colore è la prima novità che l’utente nota. È una dinamica già vista: piccoli ritocchi fuori, aggiornamenti più sostanziosi dentro. Ma per capire quanto ci sia davvero di nuovo bisognerà aspettare il palco ufficiale.

Sul piano tecnico, le voci più ricorrenti parlano per l’iPhone 18 Pro Max di una batteria superiore ai 5.000 mAh. Se il dato fosse confermato, sarebbe un passo avanti per l’autonomia rispetto alle generazioni precedenti. Per ora, però, non ci sono numeri ufficiali né test indipendenti: solo indicazioni arrivate dalla filiera e dai leak delle ultime settimane. Tra le possibili novità compare anche la comunicazione satellitare 5G, evoluzione dei servizi satellitari già presenti sugli iPhone più recenti.

Qui il discorso è più complesso, perché non dipende solo dall’hardware: entrano in gioco operatori, reti e disponibilità dei servizi nei singoli Paesi. In Italia, eventuali funzioni di questo tipo andranno valutate solo al lancio, con le indicazioni ufficiali di Apple. Altro punto caldo: la fotocamera ad apertura variabile sull’intera gamma Pro. Sarebbe una novità importante per gestire luce e profondità di campo, soprattutto in condizioni difficili o negli scatti ravvicinati.

Anche in questo caso, però, manca una conferma diretta. La finestra più probabile resta settembre 2026, quando Apple dovrebbe presentare la nuova generazione di iPhone. Fino ad allora, Dark Cherry, design e specifiche restano indizi. Interessanti, certo. Ma pur sempre indizi.