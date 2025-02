iPhone 16e: batteria migliorata e prestazioni straordinarie

iPhone 16e, il nuovo smartphone di Apple, ridefinisce le aspettative per la fascia media grazie a una batteria migliorata, prestazioni eccellenti e un prezzo competitivo. Con una capacità di 3.961 mAh, la batteria supera del 10% quella dell’iPhone 16 standard, offrendo quasi 13 ore di navigazione continua, come confermato dai test di Dave Lee sul canale YouTube Dave2D. In streaming video, Tom’s Guide ha evidenziato un’efficienza straordinaria: dopo un’ora di utilizzo, la batteria non ha mostrato alcun calo.

Il segreto di questa efficienza risiede nel rivoluzionario modem C1, progettato internamente da Apple, che ottimizza la gestione energetica e garantisce prestazioni di connettività superiori. Il cuore del dispositivo è il potente chip A18, che offre fluidità e capacità di calcolo senza precedenti, supportando al meglio le funzionalità avanzate di Apple Intelligence.

Nonostante alcune limitazioni, come l’assenza di Dynamic Island e MagSafe, oltre a compromessi nel comparto fotografico, l’iPhone 16e si distingue come una scelta equilibrata. Con un prezzo di lancio di 729 euro, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e performante senza spendere una fortuna.

Ricordiamo ai nostri lettori che iPhone 16e è già preordinabile in Italia dal 21 febbraio e sarà spedito a partire dal 28 febbraio.