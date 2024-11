iPhone 16 Pro Max: il top di gamma assoluto è in PROMO su Amazon

Il nuovo iPhone 16 Pro Max combina un design elegante e resistente in titanio con prestazioni elevate, offrendo un’esperienza unica per gli utenti. Il dispositivo è dotato di un ampio display Super Retina XDR da 6,9 pollici, che offre una qualità visiva straordinaria. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone.

Tra le novità spicca il Controllo fotocamera, che permette di accedere rapidamente a strumenti avanzati per foto e video, come lo zoom e la regolazione della profondità di campo, facilitando la cattura di immagini perfette in ogni situazione. La fotocamera ultra grandangolare da 48MP consente di scattare foto macro dettagliatissime e panorami spettacolari, mentre il teleobiettivo 5x garantisce scatti ultranitidi anche a distanza.

Per i video, il Dolby Vision 4K a 120 fps e la nuova fotocamera Fusion da 48MP offrono riprese di qualità cinematografica. I microfoni integrati di livello professionale assicurano registrazioni audio eccezionali, trasformando il telefono in un vero studio di produzione portatile. Gli Stili fotografici di nuova generazione permettono di personalizzare ulteriormente ogni scatto, con la possibilità di modificare il look delle foto anche dopo lo scatto grazie ai miglioramenti nell’elaborazione dell’immagine.

Il chip A18 Pro rende possibili tutte queste funzionalità avanzate, offrendo prestazioni grafiche di alto livello per giochi e app complesse. Inoltre, l’iPhone 16 Pro Max garantisce un’autonomia senza precedenti, con fino a 33 ore di riproduzione video e supporto per la ricarica rapida via USB-C o MagSafe.

Oggi, iPhone 16 Pro Max nella versione da 1TB viene messo in offerta con uno sconto del 7%: prezzo finale e totale d’acquisto di 1849€