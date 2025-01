iPhone 16 Pro Max: CROLLA di 187€ su Amazon, top di gamma

iPhone 16 Pro Max è il top di gamma assoluto di casa Apple e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 13% (187€) e viene venduto al prezzo finale e totale d’acquisto di 1.301,99€.

iPhone 13 Pro Max: ecco la promozione sul top di gamma Apple

Il nuovo iPhone 16 Pro Max si distingue per il suo design innovativo in titanio, che combina leggerezza e resistenza. Il display Super Retina XDR è ora più ampio, raggiungendo i 6,9 pollici, mentre il Ceramic Shield di ultima generazione protegge la parte frontale con una robustezza doppia rispetto a qualsiasi altro vetro per smartphone.

Controllo fotocamera è una funzionalità che rende intuitivo accedere agli strumenti per foto e video, come lo zoom e la regolazione della profondità di campo, permettendoti di cogliere al volo l’inquadratura perfetta.

Con il nuovo sensore ultra grandangolare da 48MP, le foto macro e panoramiche sono incredibilmente dettagliate. Il teleobiettivo 5x garantisce immagini ultranitide anche da lontano, mentre la fotocamera Fusion da 48MP ti permette di girare video straordinari in Dolby Vision 4K a 120 fps, con un audio cristallino grazie ai microfoni di qualità professionale.

Gli stili fotografici di nuova generazione offrono infinite possibilità creative e ti consentono di modificare il tuo stile anche dopo lo scatto. Il potente chip A18 Pro sblocca funzioni avanzate per foto e video e offre prestazioni grafiche eccezionali, ideali per i giochi AAA. Con un’autonomia senza precedenti, iPhone 16 Pro Max arriva fino a 33 ore di riproduzione video. Puoi ricaricarlo rapidamente tramite USB-C o con un caricabatterie MagSafe per la ricarica wireless.

iPhone 16 Pro Max, oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 13% (187€) e viene venduto al prezzo finale e totale d’acquisto di 1.301,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.