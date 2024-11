iPhone 16 Pro Max al suo MINIMO STORICO con il Black Friday

iPhone 16 Pro Max è il recentissimo top di gamma assoluto di casa Apple e oggi, su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday, viene messo in sconto 6% e viene venduto al suo minimo storico: 1.399€.

iPhone 16 Pro Max al minimo storico: top di gamma totale

L’iPhone 16 Pro Max è un concentrato di innovazione e prestazioni con un design in titanio leggero e resistente, che lo rende robusto ma facilmente maneggevole. Il display Super Retina XDR da 6,9″ offre un’esperienza visiva straordinaria, mentre la parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione è due volte più forte di qualsiasi altro vetro per smartphone, garantendo una protezione superiore.

Il Controllo Fotocamera ti permette di accedere rapidamente agli strumenti per scattare foto e video perfetti, come zoom e profondità di campo, per catturare ogni dettaglio con un semplice gesto. Le foto magnifiche sono possibili grazie all’ultra grandangolo da 48 MP che permette di scattare foto macro incredibilmente dettagliate e vedute panoramiche spettacolari. Inoltre, il teleobiettivo 5x assicura che anche le foto scattate da lontano siano sempre ultra nitide.

Per i video, l’iPhone 16 Pro Max supporta Dolby Vision 4K a 120 fps, garantendo riprese video spettacolari. La nuova fotocamera Fusion da 48 MP e i microfoni di qualità professionale offrono un’esperienza di registrazione audio-video di livello superiore.

Grazie al potente chip A18 Pro, l’iPhone 16 Pro Max offre prestazioni straordinarie, con un’efficienza energetica che consente di fino a 33 ore di riproduzione video. Inoltre, la ricarica è ancora più comoda con la USB-C o MagSafe per una ricarica wireless superveloce.

