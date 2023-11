iPhone 16 Pro: questo leak mostra una novità molto importante in arrivo

Recentemente sono emerse informazioni riguardanti il nuovo iPhone 16, il modello di punta di Apple previsto per il 2024. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple sta lavorando a nuove tecnologie per migliorare la durata della batteria dei suoi prodotti, ma queste non saranno pronte nel prossimo futuro. Nel frattempo, l’azienda sembra intenzionata a introdurre un nuovo design della batteria per l’iPhone 16 Pro, caratterizzato da una scocca in metallo.

iPhone 16: Nuovo sistema di raffreddamento per la batteria

La notizia emerge da una foto condivisa da Kosutami su X (precedentemente noto come Twitter), che mostra quello che sembra essere un componente destinato ai futuri modelli di iPhone. Secondo quanto riferito, la batteria trapelata è un prototipo in “fase iniziale” specificamente progettato per l’iPhone 16 Pro, con una capacità di 3.355 mAh, leggermente superiore rispetto ai 3.274 mAh della batteria dell’iPhone 15 Pro.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL — Kosutami (@KosutamiSan) November 20, 2023

La batteria in questione mantiene il design a L tipico delle batterie iPhone, ma a differenza dei modelli precedenti, è ricoperta da una scocca metallica anziché dal tradizionale rivestimento in lamina. Sebbene Apple possa ancora decidere di non procedere con questo design e mantenere la stessa configurazione delle generazioni attuali, se il prototipo dovesse superare i test, potremmo assistere a miglioramenti significativi nella dissipazione del calore.

Una scocca metallica aiuterebbe a distribuire meglio il calore piuttosto che concentrarlo. Con l’iPhone 15 Pro, Apple ha ricevuto numerose lamentele relative al surriscaldamento dei dispositivi senza una causa apparente, quindi è probabile che l’azienda stia lavorando a soluzioni termiche migliorate per il prossimo iPhone.

È importante notare che Kosutami ha una buona reputazione per quanto riguarda le informazioni trapelate su Apple. In precedenza, ha condiviso foto della nuova band FineWoven dell’Apple Watch prima dell’evento di Apple e immagini di un prototipo di HomePod con uno schermo LCD.

Riguardo all’iPhone 16 Pro, si vocifera che i modelli Pro e Pro Max avranno dimensioni di schermo maggiori rispetto ai modelli attuali. Si parla anche di miglioramenti per la lente ultra-grandangolare, un 5G più veloce e supporto per il Wi-Fi 7. L’iPhone 16 Pro standard dovrebbe ereditare la lente tetraprismatica per uno zoom ottico superiore dall’iPhone 15 Pro Max.