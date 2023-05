iPhone 16 Pro in arrivo con display più lungo e nuove proporzioni

La serie iPhone 16 Pro, prevista per il 2024, potrebbe presentare un display più lungo e nuove proporzioni, che cambierebbero significativamente l’esperienza utente e il modo in cui si tiene e si utilizza l’iPhone. A pochi mesi dal lancio della serie iPhone 15, le indiscrezioni sui futuri modelli di Apple continuano a circolare.

Secondo l’analista di display Ross Young, noto per la sua precisione nelle informazioni relative ai display, l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max avranno display da 6,2 pollici e 6,8 pollici (misurati in diagonale). Questo cambiamento sarà accompagnato da un leggero aumento delle proporzioni, anche se le nuove proporzioni non sono state ancora specificate.

Un cambiamento nelle proporzioni e nelle diagonali del display rappresenterebbe uno dei maggiori cambiamenti nella gamma di iPhone degli ultimi anni. Tuttavia, è importante sottolineare che un aumento delle dimensioni dello schermo non significa necessariamente che l’area di visualizzazione dell’iPhone 16 Pro sarà “più grande”, a causa del modo in cui vengono misurate le dimensioni dello schermo.

Rapporto di forma 20:9

Un rapporto di aspetto 20:9 o addirittura 20,5:9 potrebbe modificare significativamente le dinamiche di utilizzo e impugnatura dell’iPhone, in particolare nella versione Pro Max. I display più alti sono ideali per contenuti verticali e rendono il telefono più facile da afferrare e tenere grazie alla larghezza ridotta. Ad esempio, l’iPhone 14 Pro Max, con il suo telaio centrale affilato e il corpo largo, poneva difficoltà nell’impugnatura e nella presa; un iPhone più alto potrebbe migliorare sensibilmente queste caratteristiche.

Con ancora un anno e mezzo prima del lancio della serie iPhone 16, si vocifera anche che Apple stia valutando l’introduzione della tecnologia Face ID sotto il display per la serie iPhone 16 Pro. Sarà interessante seguire gli sviluppi e le novità che emergeranno nei prossimi mesi riguardo ai futuri modelli di iPhone.