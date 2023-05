iPhone 16 Pro e Pro Max: confermato l’aumento delle dimensioni del display

Nell’ambito dei più recenti aggiornamenti di Apple, Mark Gurman di Bloomberg ha confermato un rumor che circola da qualche tempo: l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max avranno display di dimensioni maggiori. Questa modifica rappresenterà un ulteriore passo avanti nel continuo perfezionamento dei prodotti di punta della casa di Cupertino.

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, Gurman ha fornito ulteriori dettagli in merito all’aumento delle dimensioni dei display degli iPhone Pro. I modelli attuali presentano schermi di 6,1 e 6,7 pollici. Con l’iPhone 16, però, vedremo le dimensioni di schermo più grandi mai presentate su un iPhone.

La motivazione di tale mossa è duplice: innanzitutto, renderà gli iPhone di Apple ancora più competitivi rispetto ai concorrenti, come i dispositivi Samsung. Inoltre, un display più grande potrebbe consentire più spazio per miglioramenti hardware interni, come la tecnologia delle fotocamere e batterie più capienti.

Secondo l’analista dei display Ross Young, le dimensioni dello schermo dell’iPhone 16 Pro e dell’iPhone 16 Pro Max saranno rispettivamente di 6,3 e 6,9 pollici. Questa variazione, pari a circa 0,2 pollici, è stata confermata dal leaker di Twitter “Unknownz21”, che ha anche fornito presunti numeri di modello interni per i dispositivi.

iPhone 16 Pro, nuove funzionalità grazie a dimensioni maggiori

Un incremento dimensionale potrebbe portare a significativi aggiornamenti tecnologici. Ad esempio, si potrebbe implementare una teleobiettivo a periscopio e un sensore della fotocamera principale di dimensioni maggiori del 12%. Ciò significherebbe che anche l’iPhone 16 Pro potrebbe disporre del teleobiettivo a periscopio, una funzione che fino a quest’anno dovrebbe rimanere un’esclusiva del modello iPhone 15 Pro Max.

Tuttavia, è importante sottolineare che non è ancora chiaro se i modelli standard di iPhone 16 avranno anch’essi un aumento delle dimensioni dello schermo. Tutto sembra indicare che il cambiamento sarà esclusivo per i modelli di fascia alta.

La strategia di Apple per l’iPhone 16 prosegue la tradizione di innovazione costante e mirata, con l’obiettivo di offrire ai consumatori prodotti sempre più sofisticati. Non resta che attendere ulteriori dettagli per confermare queste novità, che senza dubbio renderanno l’iPhone 16 uno dei prodotti più attesi del prossimo anno.