iPhone 16 in offerta su Amazon ad 899€ per il Black Friday 2024

‘iPhone 16 è il nuovo smartphone di Apple che porta la tua esperienza fotografica e tecnologica a un livello superiore. Grazie al Controllo fotocamera, puoi accedere rapidamente a strumenti essenziali come zoom e profondità di campo, permettendoti di catturare l’inquadratura perfetta in un istante.

L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus consente di ottenere dettagli nitidi anche nelle foto e nei video macro, mentre la fotocamera Fusion da 48MP garantisce immagini ad alta risoluzione, e il teleobiettivo 2x di qualità ottica permette uno zoom perfetto su ogni soggetto.

Con i Stili fotografici di nuova generazione, hai a disposizione diverse opzioni creative per personalizzare le tue foto, e se cambi idea, puoi sempre tornare alla versione originale. Il potente chip A18 offre prestazioni straordinarie, migliorando le capacità fotografiche, il gaming da console e l’efficienza generale, pur assicurando una durata della batteria notevole.

L’iPhone 16 offre fino a 22 ore di riproduzione video grazie al chip A18 e alla gestione ottimizzata della batteria. Puoi ricaricarlo tramite USB-C o velocemente in modalità wireless con MagSafe. Il robusto guscio in alluminio aerospaziale e il display Super Retina XDR da 6,1″ sono protetti da Ceramic Shield, due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone. Inoltre, il Tasto Azione ti consente di accedere rapidamente alla funzione che preferisci, come la modalità silenziosa, la torcia o registrare un memo vocale.

iPhone 16, su Amazon, oggi viene messo in offerta in occasione della settimana promozionale del Black Friday: lo sconto attivo è dell’8% e il prezzo finale d’acquisto è di 899€.