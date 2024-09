iPhone 16 è finalmente disponibile su Amazon, eccolo in tutto il suo splendore

iPhone 16, dopo l’annuncio del 9 settembre ha, come ogni anno, suscitato enorme hype nella community e negli appassionati Apple e non solo ed è finalmente disponibile al pre-order su Amazon al prezzo di listino di 979€.

iPhone 16 è disponibile su Amazon: ecco le caratteristiche di questo nuovissimo super device

L’iPhone 16 introduce una serie di innovazioni che migliorano l’esperienza fotografica e video. Grazie al Controllo fotocamera, puoi accedere rapidamente agli strumenti principali, come lo zoom e la profondità di campo, per cogliere l’inquadratura perfetta in un istante.

Il nuovo ultra-grandangolo con autofocus permette di catturare dettagli nitidi anche nelle foto e video macro, mentre la fotocamera Fusion da 48MP garantisce immagini ad alta risoluzione. Inoltre, il teleobiettivo 2x con qualità ottica consente di zoomare sul soggetto senza perdere definizione. Gli Stili fotografici di nuova generazione offrono possibilità creative senza precedenti, consentendoti di personalizzare ogni scatto, e se lo desideri, puoi tornare facilmente alla foto originale.

A rendere tutto questo possibile è il nuovo chip A18 Supersmart, che segna un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic dell’iPhone 15. Questo chip non solo migliora le funzionalità fotografiche e video, ma offre anche un’esperienza di gaming da console, mantenendo allo stesso tempo un’efficienza energetica incredibile.

L’autonomia è stata ulteriormente potenziata, con fino a 22 ore di riproduzione video, e puoi ricaricare rapidamente tramite USB-C o con un caricabatterie MagSafe. L’iPhone 16 è progettato per durare, grazie al suo guscio in alluminio aerospaziale e al display Super Retina XDR da 6,1″ protetto da Ceramic Shield. Infine, il nuovo Tasto Azione ti consente di attivare rapidamente la tua funzione preferita, come la modalità Silenzioso o la torcia.

Su Amazon è disponibile finalmente iPhone 16 al pre-order che verrà venduto a partire dal 20 settembre, prezzo di listino 979€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.