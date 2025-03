iFixit ha smontato un iPhone 16e, ecco com'è andata

La nuova proposta economica di Apple, il iPhone 16e, è stata oggetto di un’analisi approfondita da parte degli esperti di iFixit, che hanno messo in evidenza sia miglioramenti significativi che alcune criticità. Questo dispositivo rappresenta un equilibrio tra innovazione e compromessi, soprattutto per quanto riguarda la riparabilità smartphone, tema sempre più cruciale nell’era della sostenibilità tecnologica.

Uno dei punti di forza del nuovo modello è la batteria iPhone, che ha subito un potenziamento fino a 15,55 Wh, un incremento del 12% rispetto ai predecessori. Questo miglioramento è stato reso possibile grazie a un design più essenziale, che include una singola fotocamera posteriore, liberando spazio interno. Inoltre, l’innovativo sistema di sgancio della batteria con adesivi a controllo elettrico introduce una tecnologia all’avanguardia per la manutenzione.

Tra le innovazioni più interessanti, spicca il modem C1, sviluppato internamente da Apple. Basato su una tecnologia a 4 nanometri con DRAM integrata, offre una configurazione simile al Qualcomm X71M. Tuttavia, la separazione dei transceiver a 7 nm dal corpo principale del modem ha sollevato interrogativi sull’efficienza energetica complessiva del dispositivo.

Nonostante i progressi, iFixit ha sottolineato alcune difficoltà nella riparazione. La sostituzione della porta USB-C, ad esempio, richiede uno smontaggio quasi completo dello smartphone. Tuttavia, Apple ha adottato accorgimenti per migliorare la durabilità, come l’inserimento di una protezione metallica per i cavi flessibili.

Infine, la scelta di eliminare il supporto MagSafe, una caratteristica iconica dei modelli precedenti, sembra derivare da una strategia volta a ridurre i costi di produzione piuttosto che da limitazioni tecniche imposte dal nuovo modem. Con un prezzo di partenza di 599 dollari, il iPhone 16e si posiziona come una soluzione accessibile, pur mantenendo un compromesso tra innovazione tecnologica e facilità di riparazione.