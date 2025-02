Apple iPhone 16 in promo bomba: oggi su Amazon è tuo a 150€ in meno

Ecco per te la super offerta Amazon del giorno a cui non puoi assolutamente rinunciare! Ancora per poco l’Apple iPhone 16 è disponibile a soli 829 euro con un mega sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai rateizzare il pagamento in poccole rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’occasione è davvero speciale e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPhone 16: le caratteristiche tecniche e le funzionalità dello smartphone

L’Apple iPhone 16 è un gioiellino tecnologico che si contraddistingue per specifiche tecniche all’avanguardia mai viste prima in nessun altro smartphone.

In primis il suo innovativo chip A18 fa un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15 così da garantire performance eccellenti offrendo un’efficienza superlativa oltre a funzioni per foto e video di livello evoluto.

Anche dal punto di vista del design è una vera bomba con un robusto guscio in alluminio aerospaziale e una parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione che lo rende super resistente ad eventuali graffi e cadute. In più, il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici garantisce una visualizzazione perfetta anche sotto la luce diretta del sole, offrendo immagini iper realistiche con toni brillanti e dettagli minuziosi.

Allo stesso tempo, questo modello dispone di una batteria potentissima che ti assicura un’autonomia che supera una giornata intera, regalandoti inoltre fino a 22 ore di riproduzione video. In più, potrai scegliere tra la ricarica via USB-C o quella MagSafe in base alle esigenze del momento.

