iPhone 16: CODICE SCONTO su eBay, puoi pagarlo anche a rate

L’iPhone 16 porta l’esperienza fotografica e prestazionale a un livello superiore. Grazie al Controllo fotocamera, hai accesso immediato a strumenti essenziali per foto e video, come zoom e profondità di campo, permettendoti di cogliere ogni attimo con la giusta inquadratura. L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus offre dettagli incredibilmente nitidi, perfetti per foto e video macro. Con la fotocamera Fusion da 48MP, potrai catturare immagini ad alta risoluzione, mentre il teleobiettivo 2x di qualità ottica consente uno zoom impeccabile.

Le nuove Stili fotografici offrono maggiori possibilità creative, rendendo ogni scatto unico. E se desideri tornare indietro, puoi sempre ripristinare l’immagine originale. Il chip A18 Supersmart rappresenta un significativo salto generazionale rispetto all’A16 Bionic, portando con sé funzioni avanzate per foto e video, oltre a prestazioni di gaming da console con un’efficienza straordinaria.

L’autonomia del tuo iPhone 16 è eccezionale, garantendo fino a 22 ore di riproduzione video. Puoi ricaricarlo tramite USB-C o utilizzare un caricabatterie MagSafe per una ricarica wireless ancora più veloce. Progettato per durare, l’iPhone 16 presenta un robusto guscio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1″. La parte frontale è realizzata in Ceramic Shield, due volte più resistente rispetto a qualsiasi vetro per smartphone.

Il tasto azione consente un accesso rapido alle funzioni preferite, come attivare la modalità Silenzioso o accendere la torcia. Infine, con iOS 18, puoi personalizzare il tuo dispositivo e sfruttare funzionalità innovative per la tua tranquillità, come il Rilevamento incidenti, che riconosce gravi incidenti d’auto e chiama aiuto se necessario.

Su eBay, oggi, per iPhone 16 è disponibile un codice sconto dal valore di 35€ (PSPROTT24) che fa calare il prezzo dello smartphone di casa Apple fino a 812,99€.