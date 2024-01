iPhone 16, arrivano nuovi spoiler sui dettagli tecnici

Oltre al nuovo chip A18, il nuovo smartphone di Apple avrà anche 8 GB di RAM, un incremento rispetto ai 6 GB di RAM presenti sugli attuali iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Questo aumento di RAM dovrebbe offrire un miglioramento significativo nelle prestazioni multitasking e nella gestione delle applicazioni più esigenti.

Per quanto riguarda i modelli Pro, l’iPhone 16 Pro e Pro Max saranno dotati del modem Qualcomm X75, mentre l’iPhone 16 e 16 Plus manterranno il modem Qualcomm X70. Attualmente, tutta la gamma iPhone 15 utilizza il modem Qualcomm X70, che ha già dimostrato un notevole aumento delle velocità 5G rispetto al modem Qualcomm X65 dell’iPhone 14. La scelta di diversificare i modem tra i modelli standard e Pro suggerisce un’ulteriore stratificazione nelle prestazioni e nelle funzionalità offerte da Apple.

Un altro aggiornamento significativo riguarda la fotocamera Ultra Wide dell’iPhone 16 Pro, che secondo Pu vedrà un aumento della risoluzione da 12 MP a 48 MP. Questo miglioramento, già segnalato dall’analista Ming-Chi Kuo, potrebbe tradursi in un salto qualitativo anche nella registrazione video, in particolare per quanto riguarda la registrazione video spaziale.

In termini di connettività, l’iPhone 16 e 16 Plus riceveranno il supporto per Wi-Fi 6E, attualmente esclusivo per i modelli iPhone 15 Pro. Il Wi-Fi 6E promette velocità più elevate, latenza inferiore e prestazioni di rete complessivamente migliorate. Per i modelli Pro, è previsto il supporto per il Wi-Fi 7, una tecnologia lanciata ufficialmente la scorsa settimana che offre numerosi miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti.

Questi aggiornamenti rappresentano un passo significativo per Apple nel mantenere la sua posizione di leader nel settore degli smartphone. L’aumento della RAM e l’introduzione di nuove tecnologie di connettività, come il Wi-Fi 6E e il Wi-Fi 7, non solo migliorano l’esperienza utente ma pongono anche le basi per future innovazioni. Inoltre, l’aggiornamento della fotocamera Ultra Wide nell’iPhone 16 Pro dimostra l’impegno di Apple nel migliorare continuamente le capacità fotografiche dei suoi dispositivi, un aspetto sempre più importante per i consumatori.