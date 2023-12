iPhone 16: arrivano i primi tre prototipi del design

In un recente leak, sono emersi dettagli intriganti riguardo ai possibili design dell’iPhone 16. Secondo le informazioni trapelate, l’iPhone 16 potrebbe presentare significative modifiche estetiche e funzionali, tra cui l’introduzione di fotocamere verticali e una revisione della disposizione dei pulsanti.

iPhone 16, i primi leak ipotizzano una rivoluzione nel design

Il modello base dell’iPhone 16 sembra destinato a ricevere alcune modifiche, stando ai prototipi trapelati. Le più evidenti sono le fotocamere disposte verticalmente e l’introduzione di un nuovo pulsante Azione. Queste informazioni emergono da rendering basati su prototipi pre-produzione condivisi con MacRumors, che offrono una visione preliminare di come potrebbe apparire il dispositivo finale.

I rendering mostrano tre diversi modelli di iPhone 16, ognuno rappresentante una fase distinta dello sviluppo. Uno di questi modelli, descritto come giallo ma con una tonalità più vicina al verde, include un bilanciere del volume unificato e una protuberanza della fotocamera in stile iPhone X. Un altro modello, di colore rosa, presenta pulsanti del volume separati e una sporgenza della fotocamera simile a quella dell’iPhone 12. Infine, il modello descritto come mezzanotte e nero sembra essere il più vicino alle voci precedenti, con un pulsante di azione capacitivo più grande e un’antenna mmWave riposizionata.

Una delle novità più interessanti riguarda le fotocamere verticali, che potrebbero essere reintrodotti negli iPhone standard per migliorare l’acquisizione di video spaziali. Questa funzionalità permetterebbe agli utenti di catturare video 3D, visualizzabili su dispositivi come l’Apple Vision Pro, sebbene attualmente sia limitata ai modelli iPhone 15 Pro.

È importante notare che queste informazioni provengono da una fonte anonima, quindi la loro accuratezza non è garantita. Tuttavia, alcuni dettagli coincidono con quanto riportato da fonti affidabili come Ming-Chi Kuo, il che aumenta la loro credibilità. Nonostante ciò, l’iPhone standard tende a ricevere aggiornamenti più conservativi rispetto ai modelli Pro, rendendo alcune delle modifiche previste, come il pulsante Capture, piuttosto improbabili per il modello standard.

La gamma iPhone 16 sarà ufficialmente rivelata a settembre 2024. Con nove mesi ancora da attendere, è possibile che alcuni o tutti questi dettagli possano cambiare. Pertanto, è consigliabile mantenere un approccio scettico fino all’annuncio ufficiale.