iPhone 15 Ultra, per lo zoom sarà paragonabile al Galaxy S23 Ultra

L’iPhone 15 Ultra potrebbe diventare il diretto concorrente del Samsung Galaxy S23 Ultra, visto lo zoom potente quanto quello dell’Android.

iPhone 15 Ultra e Samsung Galaxy S23 Ultra: la potenza dello zoom rende la battaglia asprissima

Un’innovazione significativa riguarda la fotocamera del modello Ultra della gamma iPhone 15. Invece di avere una lente teleobiettivo periscopica con uno zoom ottico da 5x a 6x, come previsto inizialmente, O’Hara afferma che il dispositivo sfoggerà uno zoom 10x. Questa specifica mette l’iPhone 15 Ultra in diretta competizione con il Samsung Galaxy S23 Ultra, ampiamente riconosciuto come uno dei migliori smartphone nel campo della fotografia, in particolare per le sue eccellenti capacità di zoom. Al momento, non è ancora chiaro se avrà una lente dedicata per lo zoom 10x o se sfrutterà una tecnologia di ritaglio del sensore.

Anche al di là della fotocamera, il dispositivo avrà diverse caratteristiche distintive. Ad esempio, è previsto un display più grande da 6,7 pollici e una batteria di maggiore capacità. Entrambi i modelli premium, iPhone 15 Pro e Ultra, dovrebbero presentare una cornice in titanio, un nuovo “Action Button”, e saranno alimentati dal chip avanzato 3nm A17 Bionic. Si dice anche che verranno con cornici ridotte, nuove lenti per la fotocamera, una capacità di archiviazione di base di 256GB e possibilmente 8GB di RAM nei modelli di alta gamma.

Tuttavia, la qualità ha un prezzo. Si prevede che l’iPhone 15 Pro costerà $100 in più rispetto ai modelli precedenti, mentre il modello Ultra potrebbe avere un aumento di prezzo di $200. Apple potrebbe aver adottato la denominazione “Ultra” per sottolineare la superiorità di questo modello rispetto ai Pro Max precedenti, cercando di giustificare il suo costo premium.

Mentre aspettiamo ulteriori dettagli e conferme ufficiali, è chiaro che Apple sta cercando di spingere i limiti con il suo prossimo smartphonr, offrendo ai consumatori una nuova e potente opzione nel sempre crescente mercato degli smartphone.