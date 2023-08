iPhone 15 su Twitter vince già il premio per i colori più noiosi di sempre

Mentre ci avviciniamo all’atteso lancio degli iPhone 15 e 15 Pro, nuovi dettagli emergono riguardo alle opzioni di colore di questi dispositivi. Le recenti immagini di unità fittizie rivelate su Twitter confermano le tonalità che potremo aspettarci. Ma, secondo gli insider, quest’anno la gamma di colori potrebbe essere meno entusiasmante del previsto.

Con iPhone 15 arrivano nuove colorazioni: sobrietà o monotonia?

Le immagini delle unità fittizie, condivise dal ben noto Sonny Dickson, offrono una panoramica chiara sulle possibili opzioni di colore per entrambi i modelli:

iPhone 15 Nero Verde Blu Giallo Rosa

iPhone 15 Pro Spazio nero Argento Blu Grigio titano



Oltre ai colori, le immagini rivelano la presenza di una porta USB-C e i nuovi bordi in titanio testurizzati per il modello Pro. Questi sostituirebbero i precedenti bordi lucidi in acciaio inossidabile introdotti con l’iPhone X. Se da un lato la tradizione Apple ha sempre privilegiato una selezione cromatica più sobria per i suoi modelli di punta, quest’anno le tonalità sembrano particolarmente ristrette, quasi sfiorando la monotonia. Per alcuni, i colori del modello Pro si potrebbero descrivere come variazioni sul tema del grigio.

The space black and titan grey look too similar for my liking. The deep blue also looks a lot like iPhone 12 Pro’s Pacific Blue. — AppleLeaker (@LeakerApple) August 30, 2023

C’è stata una speranza che Apple potesse lanciare l’iPhone 15 Pro in un audace rosso cremisi, come suggerito da alcune fonti affidabili. Tuttavia, la reale sfida potrebbe risiedere nel nuovo design in titanio del dispositivo. Il titanio, pur offrendo resistenza e leggerezza, potrebbe presentare sfide in termini di rivestimento e finitura. Questo potrebbe limitare la gamma di colori vivaci che Apple può effettivamente produrre su larga scala, considerando anche fattori come i costi, i tempi di produzione e l’efficienza del processo.

Mentre l’iPhone 15 e 15 Pro promettono avanzamenti tecnologici come il passaggio a USB-C, le opzioni di colore potrebbero far percepire questi modelli come i meno entusiasmanti degli ultimi anni. Rimane da vedere se e come Apple sorprenderà ancora una volta i suoi fan durante l’evento di lancio.