iPhone 15: secondo i rumors tutte le fotocamere potrebbero essere da 48 megapixel

Secondo le ultime voci provenienti da fonti affidabili, sembra che Apple stia puntando a espandere la potente fotocamera da 48 megapixel all’intera gamma di iPhone 15, dopo averla introdotta con successo nei modelli iPhone 14 Pro. Questo rumor ha sollevato grande interesse tra gli appassionati di fotografia e gli amanti degli iPhone, poiché una fotocamera di questa qualità potrebbe portare a un notevole miglioramento delle capacità fotografiche dei nuovi dispositivi.

Tutte le fotocamere di iPhone 15 potrebbero essere da 48 megapixel

Le informazioni sulle possibili fotocamere da 48 megapixel per iPhone 15 provengono da un rapporto pubblicato da ITHome, che fa riferimento a un più ampio report riguardante Sony e la sua collaborazione con TSMC per affrontare ordini sempre più impegnativi. Secondo quanto riportato, Sony ha riscontrato una “mancanza di capacità produttiva” a causa della crescente richiesta generata dagli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, entrambi dotati di fotocamera da 48 megapixel.

Secondo il rapporto, Apple sta considerando un “aggiornamento completo” alla configurazione della fotocamera da 48 megapixel per l’intera gamma di iPhone 15, non limitandola solo ai modelli con marchio Pro. Questo cambiamento rappresenterebbe un importante passo avanti per Apple nel campo della fotografia mobile, consentendo a tutti i nuovi iPhone 15 di catturare immagini di altissima qualità.

Tuttavia, la crescente richiesta di questa fotocamera ha posto una notevole pressione su Sony in termini di capacità di produzione. La configurazione delle fotocamere, che passa da un doppio strato a un triplo strato, richiede un processo di produzione più complesso. Sony utilizza la tecnologia di stacking per i suoi sensori CMOS, che permette di impilare fotodiodi e circuiti di amplificazione, garantendo una maggiore sensibilità e un rapporto segnale/rumore migliore per foto più nitide e dettagliate.

Per far fronte alla crescente richiesta, Sony ha deciso di coinvolgere TSMC per gestire alcuni aspetti della produzione, tra cui fotodiodi e strati logici. Allo stesso tempo, Sony si affiderà ad altre società, come Tongxin Electronics e Caiyu, per la produzione back-end.

È interessante notare che questa non è la prima volta che emergono notizie riguardanti possibili vincoli di fornitura per le fotocamere di iPhone 15. Già a maggio 2023, erano emersi rapporti che indicavano che la complessità del sistema di fotocamere potesse causare ritardi nella produzione dei nuovi dispositivi.

Se le voci si rivelassero veritiere, l’arrivo di fotocamere da 48 megapixel su tutti i modelli di iPhone 15 rappresenterebbe un notevole balzo in avanti per la fotografia mobile. Gli utenti potrebbero aspettarsi immagini ancora più dettagliate e nitide, che catturano ogni momento con una qualità straordinaria. Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni sono ancora da confermare ufficialmente da parte di Apple, quindi dobbiamo aspettare ulteriori annunci per avere una conferma definitiva.