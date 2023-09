iPhone 15, sai che puoi impostare ChatGPT nel tasto Azione? Ecco come

Negli ultimi anni, gli assistenti vocali come Siri hanno trasformato il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi. Tuttavia, con l’avvento dei modelli di intelligenza artificiale avanzata, la domanda di assistenti vocali più intelligenti e sofisticati è cresciuta. In questa guida, esploreremo come gli utenti di iPhone 15 Pro possono sostituire Siri con ChatGPT, un assistente vocale di nuova generazione.

Il futuro degli assistenti vocali: da Siri a ChatGPT nell’iPhone 15

Mentre Siri ha dominato il panorama degli assistenti vocali per un decennio, l’emergenza di nuove tecnologie, come ChatGPT, ha cambiato la posta in gioco. Amazon, ad esempio, ha recentemente potenziato Alexa con un modello avanzato, mentre OpenAI ha aggiunto capacità di “vedere, ascoltare e parlare” a ChatGPT. Questi sviluppi hanno creato un’opportunità unica per gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone Pro Max di beneficiare del pulsante Azione per accedere rapidamente a ChatGPT, superando le tradizionali funzionalità di Siri.

1. Scarica l’app ChatGPT dall’App Store

Prima di poter utilizzare ChatGPT sul tuo iPhone, è essenziale scaricare l’app dallo store. Assicurati di scegliere l’app autentica di OpenAI, dato che l’App Store potrebbe avere diverse app simili.

2. Collega l’app ChatGPT al Pulsante Azione di iPhone 15 Pro

Il nuovo pulsante Azione dell’iPhone 15 Pro offre una personalizzazione estesa. Per collegare ChatGPT, accedi alle impostazioni, seleziona “Pulsante di azione”, e poi “Collegamento”. Dopo, scegli l’app ChatGPT dalla lista delle applicazioni disponibili.

3. Considera l’Upgrade a ChatGPT Plus

Per coloro che desiderano una completa esperienza vocale, l’upgrade a ChatGPT Plus è raccomandato. Con un costo di $20 al mese, gli utenti avranno accesso a funzionalità avanzate, come la navigazione web e citazioni dal web.

4. Accesso Rapido a ChatGPT

Con tutto configurato, ogni volta che vuoi interagire con ChatGPT, basta toccare il pulsante Azione per un’esperienza fluida e immediata.

La tecnologia avanza rapidamente, e la capacità di personalizzare e migliorare le funzionalità dei nostri dispositivi non ha mai avuto un momento migliore. L’integrazione di ChatGPT sul tuo iPhone 15 Pro non solo amplifica le capacità del tuo smartphone ma ti offre anche un assistente di ultima generazione pronto ad aiutarti in ogni momento. Non perdere l’opportunità di sfruttare al massimo la potenza del tuo iPhone 15 Pro con ChatGPT!