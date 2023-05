iPhone 15: ricarica wireless rapida anche per accessori non certificati

Apple sta lavorando a un importante cambiamento per l’iPhone 15 riguardante il sistema di ricarica. Il passaggio dalla porta Lightning all’USB-C potrebbe non essere l’unica novità in arrivo.

Nuove opportunità per la ricarica wireless iPhone

Una recente indiscrezione rivela che l‘iPhone 15 potrebbe introdurre una ricarica wireless più veloce senza limitazioni. Nello specifico, Apple potrebbe decidere di eliminare il limite di velocità di ricarica per i caricabatterie Qi (wireless) non certificati dall’azienda.

Attualmente, Apple supporta la ricarica wireless fino a 15W con i nuovi iPhone se utilizzati con i caricabatterie MagSafe. Tuttavia, i caricabatterie wireless di altri marchi senza la corretta certificazione sono sempre stati limitati a 5W-7,5W. Questa limitazione ha reso la ricarica wireless più lenta rispetto alla ricarica cablata per caricabatterie wireless altrimenti compatibili che non sono stati approvati da Apple.

La ricarica wireless è stata introdotta per la prima volta su iPhone 8 e iPhone X nel 2017, ma le velocità di ricarica wireless sono sempre state notevolmente inferiori rispetto alla ricarica cablata. A partire dall’iPhone 12, Apple ha aumentato la velocità di ricarica wireless fino all’attuale limite di 15 W.

La tecnologia MagSafe di Apple, che utilizza magneti per allineare correttamente le bobine di ricarica wireless, ha contribuito a rendere la ricarica wireless più efficiente. Questa tecnologia potrebbe rappresentare la base per la prossima generazione di ricarica wireless nel settore, con il nuovo standard Qi2.

Un importante passaggio a USB-C

Il passaggio dal connettore Lightning di Apple all’USB-C standard del settore rappresenterà probabilmente la più grande novità per l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro. Apple utilizza già USB-C su iPad e computer Mac. Sebbene fossero emerse voci che Apple stesse pianificando di limitare le velocità di ricarica con il nuovo connettore solo ai marchi certificati, tale limitazione appare poco probabile, dato che i regolatori hanno già espresso insoddisfazione per l’idea.

La pressione dei regolatori potrebbe anche spingere Apple a smettere di limitare le velocità di ricarica wireless attraverso la certificazione.

Qualunque miglioramento alla ricarica wireless su iPhone è sicuramente benvenuto. Oltre alla maggiore comodità, la tecnologia sembra offrire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici rispetto all’uso di caricabatterie pubblici.

Con l’eliminazione del limite di ricarica wireless, l’iPhone 15 potrebbe risultare ancora più attraente per i consumatori. Resta da vedere se Apple deciderà di superare l’attuale limite di ricarica wireless di 15 W.