iPhone 15 Pro, si prevedono aumenti di prezzo tra 100 e 200$

Le recenti voci circolanti indicano un possibile aumento di prezzo per l’atteso iPhone 15 Pro, una variazione che potrebbe avere significative ripercussioni nel mercato italiano. Questo incremento, che potrebbe variare tra i 100$ e i 200$, è particolarmente rilevante, considerando la storia di Apple e la sua tendenza a mantenere una strategia di prezzi premium.

iPhone 15 Pro e Pro Max costeranno 100$ in più rispetto alla linea precedente

DigiTimes ha recentemente pubblicato un rapporto che mette in luce questi potenziali cambiamenti. Secondo le loro stime, l’iPhone 15 Pro avrà un prezzo di partenza di $1.099, ossia $100 in più rispetto all’iPhone 14 Pro. Analogamente, si prevede che l’iPhone 15 Pro Max sarà commercializzato a $1.299, segnando un incremento di $100 rispetto al precedente modello Pro Max, che aveva un costo di $1.199.

Queste speculazioni non sono una novità nel panorama tecnologico. Già all’inizio del 2023, emersero indiscrezioni riguardo a un possibile rialzo dei prezzi per la gamma Pro dell’iPhone, con variazioni previste tra i 100€ e i 200€.

Queste proiezioni, tuttavia, non sono state accolte con entusiasmo da tutti. Gli analisti del settore esprimono preoccupazione per le possibili conseguenze sulle vendite. Stando al rapporto, le spedizioni dei nuovi modelli Pro potrebbero subire un calo, scendendo da una previsione iniziale di 83 milioni di unità a 77 milioni di unità per il 2023.

Nonostante un prezzo più elevato possa tradursi in un maggiore guadagno per unità venduta per Apple, un incremento eccessivo potrebbe essere un deterrente per i potenziali acquirenti. La sfida per Apple sarà quella di bilanciare l’obiettivo di massimizzare i profitti per dispositivo, pur mantenendo un’ampia base di clienti fedeli nel mercato.

Tutto questo potrebbe tradursi in Italia in un aumento di prezzo ancora maggiore.

Mentre attendiamo conferme ufficiali, gli esperti del settore osservano con attenzione, cercando di prevedere come questo potenziale aumento influenzerà il panorama degli smartphone anche in Italia.