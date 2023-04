iPhone 15 Pro: una delle novità più attese non ci sarà

Doveva essere una delle novità più attese, almeno dal punto di vista del design, della nuova generazione di iPhone. E invece niente da fare: Apple sta incontrando difficoltà tecniche e iPhone 15 Pro e Pro Max abbandoneranno i pulsanti allo stato solido per passare a volgarissimi pulsanti fisici.

iPhone 15 Pro: Feature, Design, Caratteristiche

iPhone 15 Pro è il nome con cui si indica il modello di punta della prossima generazione di smartphone Apple, previsto per il 2023. Si tratta di uno dei quattro modelli che dovrebbero comporre la gamma iPhone 15, insieme a iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Ultra (o iPhone 15 Pro Max). Sarà un gingillo estremamente evoluto, anche se -scopriamo ora- non così tanto come ci si aspettava.

Display iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro dovrebbe avere un display OLED da 6,1 pollici con una tecnologia chiamata Dynamic Island, che permetterebbe di interagire con lo schermo in modo innovativo, creando delle aree sensibili al tocco che cambiano a seconda del contesto. Inoltre, il display dovrebbe supportare la funzione ProMotion, che adatta la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, e la modalità Always On, che mostra alcune informazioni come l’ora e le notifiche anche quando lo schermo è spento.

Design iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro dovrebbe avere un design simile a quello di iPhone 14 Pro, con un telaio in metallo e un retro in vetro. Tuttavia, secondo alcuni rumor, il metallo utilizzato potrebbe essere il titanio, un materiale più resistente e leggero dell’acciaio (benché più costoso). Inoltre, i pulsanti laterali per il volume e l’accensione potrebbero dovevano essere sostituiti da dei pulsanti a stato solido con feedback tattile, grazie a due Taptic Engine aggiuntivi. Ciò significa che i pulsanti non si muoverebbero fisicamente ma simulerebbero la pressione con una vibrazione. Tuttavia, questa novità è stata smentita poche ore fa da Ming Chi-Kuo (leggi sotto).

Processore e memoria

iPhone 15 Pro dovrebbe essere dotato di chip A17 Bionic, forgiato con il processo a 3 nm di TSMC. Si tratterebbe di un processore molto potente ed efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, dovrebbe avere 8 GB di RAM, rispetto ai 6 GB di iPhone 14 Pro. Questo garantirebbe una maggiore velocità e fluidità nel multitasking e nelle applicazioni più esigenti.

Fotocamera

iPhone 15 Pro dovrebbe avere tre fotocamere posteriori: una principale da 48 megapixel, una ultra-grandangolare da 12 megapixel e una teleobiettivo da 12 megapixel. La fotocamera principale avrebbe una risoluzione quattro volte superiore a quella degli attuali modelli Pro e consentirebbe di scattare foto e video di alta qualità. La fotocamera ultra-grandangolare avrebbe un campo visivo più ampio e una migliore stabilizzazione ottica. La fotocamera teleobiettivo avrebbe uno zoom ottico da 3x e una stabilizzazione ottica migliorata. Inoltre, iPhone 15 Pro dovrebbe avere un sensore LiDAR, che permette di misurare la profondità e migliorare la messa a fuoco e gli effetti di realtà aumentata.

Connettività

iPhone 15 Pro avrà una porta USB-C al posto della classica Lightning. Questa scelta renderebbe lo smartphone più compatibile con gli altri dispositivi e gli accessori Apple e non solo. Inoltre, iPhone 15 Pro dovrebbe avere il modem Snapdragon X70 di Qualcomm per il supporto al 5G e al LTE. Si tratterebbe di un modem più veloce ed efficiente rispetto al precedente X60.

Batteria e ricarica

Non ci sono molte informazioni sulla batteria e la ricarica di iPhone 15 Pro. Si presume che la capacità della batteria sia simile o leggermente superiore a quella di iPhone 14 Pro, che è di circa 4323mAh.

Tornano i Pulsanti Fisici

Secondo Ming Chi-Kuo, affidabile analista del mondo Apple, alcuni problemi tecnici rendono impossibile la produzione di massa di iPhone 15 Pro con pulsanti allo stato solido:

Entrambi i modelli di iPhone 15 Pro di fascia alta (Pro e Pro Max) abbandoneranno il design dei pulsanti a stato solido che tanto ha fatto parlare di sé, e torneranno al tradizionale design fisico dei pulsanti. Gli investitori avevano previsto che il nuovo design del pulsante a stato solido avrebbe aumentato i ricavi e i profitti dei fornitori; quindi, questo cambiamento è particolarmente sfavorevole per Cirrus Logic (fornitore esclusivo di controller IC) e AAC Technologies (fornitore di Taptic Engine).”

Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgk — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 12, 2023

Cosa significa questo per Apple e gli utenti? “iPhone 15 Pro è attualmente in fase di sviluppo EVT, quindi c’è ancora tempo per modificare il design. Inoltre, la rimozione dei pulsanti a stato solido e il ripristino dei pulsanti fisici semplificheranno il processo di sviluppo e test. Sulla base di questi fattori, la rimozione dei pulsanti allo stato solido dovrebbe avere un impatto limitato sul programma di produzione di massa e sulle spedizioni per i modelli Pro.”

Tradotto in soldoni, iPhone 15 Pro e Pro Max saranno un po’ meno avveniristici e un po’ più simili ai modelli “lisci” ma anche più semplici (e un pochino meno costosi) da produrre e testare; tuttavia, si tratta di un cambiamento relativamente importante, dunque la disponibilità dei nuovi dispositivi al momento del lancio sarà la solita, ovvero col contagocce.

Se tutto va come previsto, iPhone 15 Pro arriva dopo l’estate, con una data di lancio posta a metà settembre 2023, a un prezzo che ancora non è noto. Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che il prezzo di vendita potrebbe essere simile a quello di iPhone 14 Pro, o anche superiore: ne parliamo qui.

