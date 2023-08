iPhone 15 Pro Max potrebbe non essere spedito prima di ottobre

L’attesa è quasi terminata per gli amanti della Apple: con l’evento di settembre in vista, si preannuncia l’annuncio della nuova gamma iPhone 15. Tuttavia, gli entusiasti dell’iPhone 15 Pro Max potrebbero dover aspettare un po’ di più. La ragione? Un ritardo nella fornitura di un componente cruciale.

Sony e problemi di fornitura: l’iPhone 15 Pro Max potrebbe arrivare in ritardo

Stando ad un rapporto pubblicato da 9to5Mac, il ritardo sarebbe causato da problemi nella fornitura del sensore di immagine da parte di Sony, componente fondamentale per la nuova fotocamera a periscopio del modello Pro Max. Questo componente è esclusivo per il modello di punta, e il ritardo nella sua consegna potrebbe spostare la data di spedizione dell’iPhone 15 Pro Max a ottobre.

Non è la prima volta che gli analisti sollevano preoccupazioni riguardo a potenziali ritardi nella gamma iPhone 15. Questa, infatti, è la seconda volta in meno di un mese che viene suggerito un ritardo nella catena di fornitura dell’iPhone 15, portando alla possibilità di una data di rilascio posticipata ad ottobre. In passato, Apple ha già dovuto affrontare posticipi nei lanci di prodotto a causa di problemi simili nella catena di approvvigionamento e complicazioni dovute alla pandemia di COVID.

Il dettaglio interessante è che questo recente rapporto mette specificatamente in luce Sony e l’iPhone 15 Pro Max. Precedentemente, un rapporto della Bank of America aveva indicato un possibile ritardo per l’iPhone 15 in generale, senza focalizzarsi su un modello specifico. Jeff Pu, in una nota separata, aveva segnalato possibili ritardi per l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus.

Sebbene Apple non abbia ancora ufficializzato la data per il suo evento di settembre, molte voci indicano il 12 settembre come possibile data di annuncio. Durante l’evento, oltre alla gamma iPhone 15, ci si aspetta anche la presentazione dell’Apple Watch Series 9.

Se avevi intenzione di mettere le mani sull’iPhone più innovativo della gamma a settembre, potresti dover rivedere i tuoi piani. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulla situazione.