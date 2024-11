iPhone 15 Pro Max: doppia promo Black Friday, risparmia 180€

iPhone 15 Pro Max si presenta ancora come uno degli smartphone iOS di punta, progettato per offrire prestazioni di alto livello e un’esperienza multimediale senza pari. Il suo display touchscreen da 6,7 pollici è uno dei punti di forza, con una risoluzione di 2796×1290 pixel che rende ogni contenuto nitido e dettagliato, rendendolo perfetto per ogni tipo di utilizzo, dalle immagini ai video.

Questo dispositivo è equipaggiato con un modulo 5G, che garantisce un’esperienza di navigazione e trasferimento dati ultra-rapida, insieme alla connettività Wi-Fi e al GPS per un’ottima gestione della geolocalizzazione. Grazie a queste caratteristiche, l’iPhone 15 Pro Max si inserisce tra i migliori dispositivi per l’uso quotidiano e professionale.

Sul fronte fotografico, l’iPhone 15 Pro Max si distingue per una fotocamera principale da 48 megapixel, che consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel. Inoltre, grazie alla possibilità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel, è perfetto per chi cerca una qualità video da cinema.

Lo spessore di 8.3 mm rende l’iPhone 15 Pro Max un dispositivo elegante e sottile, senza compromettere la potenza e la qualità delle sue caratteristiche. Con iOS 17 come sistema operativo, questo smartphone è una scelta ideale per chi cerca prestazioni eccezionali e un design sofisticato in un unico dispositivo.

iPhone 15 Pro Max viene scontato dell’11% al quale si vanno a sommare 40€ con il coupon PSPRNOV24 per un prezzo finale di 1099,99€.