iPhone 15 Pro: ecco i due dettagli che lo faranno costare così tanto

Manca poco all’attesissimo evento “Wonderlust” di Apple previsto per il lancio dell’iPhone 15, e le voci sull’inevitabile aumento dei prezzi dell’iPhone 15 Pro diventano sempre più insistenti. Queste notizie non giungono inaspettate: già da diverse fonti era emerso che i nuovi modelli Pro avrebbero visto un incremento di costo rispetto alle versioni precedenti.

Nuovi cambiamenti di design e tecnologia della fotocamera faranno alzare i prezzi di iPhone 15 Pro

Il motivo di questo incremento, come riportato da DigiTimes attraverso l’analista senior Luke Lin, è duplice. Primo, l’adozione del titanio in sostituzione dell’acciaio inossidabile per la realizzazione del telaio del dispositivo. Secondo, l’introduzione di un avanzato sistema di fotocamere con obiettivo periscopico.

Eppure, nonostante il previsto aumento dei prezzi, Lin anticipa che l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max saranno tra i modelli più venduti di questa generazione. Questo è evidenziato dalla strategia di produzione di Apple, che ha incrementato notevolmente la produzione dell’iPhone 15 Pro Max, riflettendo l’alta domanda prevista per questo modello.

Quali saranno i nuovi prezzi?

Numerose voci di corridoio indicano che l’iPhone 15 Pro potrebbe avere un costo iniziale di $1.099, ovvero $100 in più rispetto al precedente iPhone 14 Pro. Parallelamente, il modello Pro Max potrebbe vedere un aumento fino a $200, fissando il prezzo di lancio a $1.299.

In una recente conferenza sugli utili, Tim Cook, CEO di Apple, ha toccato indirettamente il tema, sottolineando l’importanza centrale che l’iPhone ha nella vita delle persone. Queste parole potrebbero suggerire la disponibilità degli utenti a investire in dispositivi di maggiore qualità, pur a fronte di un aumento dei prezzi.

Sebbene ci sia ancora incertezza riguardo l’entità esatta dell’aumento, sarà chiaro molto presto. Infatti, Apple è pronta a svelare la nuova gamma iPhone 15 il 12 settembre, con preordini a partire dal 15 settembre e disponibilità effettiva dal 22 settembre. Resta da vedere come reagirà il mercato a questi cambiamenti.