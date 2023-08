iPhone 15, Apple annuncia ufficialmente la data dell'evento "Wonderlust"

Il momento che tutti gli appassionati di tecnologia stavano aspettando è finalmente arrivato: Apple ha annunciato ufficialmente la data del suo prossimo grande evento. Il 12 settembre diventerà una data cruciale per il panorama tech, quando la nuova linea di iPhone 15 verrà svelata al mondo, insieme alle ultime innovazioni legate ad Apple Watch.

iPhone 15 e “Wonderlust”: una sinergia di innovazione

L’evento, dal titolo evocativo “Wonderlust”, promette di mostrare al pubblico le ultime meraviglie tecnologiche di casa Apple. Dal teaser, è emerso che la linea iPhone 15 Pro presenterà i colori in titanio, dando un’anticipazione su ciò che potrebbe essere un focus importante della presentazione.

Durante l’evento, Apple presenterà quattro nuovi modelli di iPhone:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

NEW: Apple Sept. 12 iPhone 15 is official. pic.twitter.com/8flP0I0xdW — Mark Gurman (@markgurman) August 29, 2023

Mentre iPhone 15 e iPhone 15 Plus continueranno sulla scia dei predecessori iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, offrendo il chip bionico A16, la fotocamera da 48 MP e la funzione Dynamic Island, ci sono molte novità previste per iPhone 15 Pro e Pro Max. Tra queste:

Il chip A17 Bionic , pioniere della tecnologia con i suoi 3 nanometri.

, pioniere della tecnologia con i suoi 3 nanometri. Un innovativo pulsante di azione .

. Un telaio in titanio , più leggero rispetto all’acciaio inossidabile precedentemente utilizzato.

, più leggero rispetto all’acciaio inossidabile precedentemente utilizzato. Un design rinnovato con cornici sottili e bordi delicatamente curvati.

rinnovato con cornici sottili e bordi delicatamente curvati. L’adozione della porta USB-C , segnando l’addio alla porta Lightning.

, segnando l’addio alla porta Lightning. Una batteria di maggiore durata.

di maggiore durata. Una gamma di colori rinnovata e spazi di archiviazione ampliati.

Novità anche per Apple Watch

Oltre alla gamma iPhone 15, l’evento metterà in luce anche le ultime novità legate all’Apple Watch Series 9 e Ultra 2. Si prevede un salto significativo in termini di velocità del processore e nuove opzioni cromatiche per il modello Ultra in titanio. Inoltre, un nuovo cinturino in nylon intrecciato potrebbe fare la sua apparizione.

L’appuntamento è per martedì 12 settembre alle 10:00 PT.