iPhone 15 Pro dirà addio alla versione più venduta

Le novità non si fermano quando si tratta del prossimo iPhone 15 Pro. Secondo recenti voci, Apple potrebbe portare un cambiamento significativo nella gamma di archiviazione, con versioni che potrebbero partire da 256 GB e raggiungere la strabiliante cifra di 2 TB.

Una rivoluzione nella memoria: da 256 GB a 2 TB per l’iPhone 15 Pro

Attualmente, per la gamma iPhone 14, i quattro modelli hanno una memoria di base di 128 GB, con opzioni aggiuntive disponibili. Tuttavia, solo i modelli Pro, iPhone 14 Pro e Pro Max, offrono una memoria massima di 1 TB, mentre gli altri raggiungono un massimo di 512 GB:

128GB

256GB

512GB

1 TB (esclusivamente per iPhone 14 Pro e Pro Max)

Molti hanno considerato la memoria base di 128 GB un’offerta riduttiva, in particolare per i modelli Pro, considerato l’uso intensivo e le capacità avanzate che questi dispositivi offrono.

Le ultime voci sulla capacità di archiviazione dell’iPhone 15 Pro provengono da fonti diverse. Un blogger coreano, yeux1122, ha suggerito che i modelli Pro di quest’anno potrebbero toccare un picco di 2 TB. Questa indicazione è corroborata da un post su Weibo, dove un utente ha ribadito la capacità di archiviazione massima di 2 TB e ha anche suggerito che l’opzione base potrebbe essere aumentata a 256 GB.

Se queste ipotesi si rivelassero accurate, i livelli di archiviazione per l’iPhone 15 Pro sarebbero:

256GB

512GB

1 TB

2 TB

Sfortunatamente, non ci sono notizie riguardo ai livelli di archiviazione previsti per gli iPhone 15 o iPhone 15 Plus di base. Quindi il modello da 128GB potrebbe non essere più disponibile, almeno per i modelli Pro.

Sebbene sia essenziale affrontare queste informazioni con prudenza, l’idea di una capacità di memoria così vasta è sicuramente eccitante. Tuttavia, bisogna anche considerare che un aumento della memoria potrebbe riflettersi in un corrispondente aumento del prezzo, un aspetto che potrebbe influenzare le decisioni d’acquisto degli utenti Apple.