Nel mercato degli smartphone, parlando di design, vige una legge non scritta: è necessario variare passando da profili squadrati a profili più morbidi, per poi tornare indietro cercando di svecchiare una proposta del passato. Il percorso degli iPhone è esemplare, perché bordi stondati e design a lingotto si alternano con una certa frequenza. E proprio in occasione di iPhone 15 Pro potrebbe esserci un ritorno al passato. O qualcosa di simile.

iPhone 15 Pro potrebbe avere un look completamente rinnovato

Da alcuni giorni circola con una certa insistenza un rumor sul prossimo smartphone top di gamma di Apple. La notizia giunge da ShrimpApplePro, un leaker ormai abbastanza noto nel settore e di cui la community si fida (non al 100%, ma quasi…).

Secondo la fonte, iPhone 15 Pro e Pro Max continueranno ad avere display piatti, ma i bordi saranno leggermente arrotondati. Le cornici saranno poi ancora più sottili, per un risultato ancora più stupefacente. Per rendere meglio l’idea, si potrebbe prendere come esempio il look di Apple Watch Series 7 e Series 8, basato proprio sui tre punti sopra citati.

Un aspetto interessante è che, sempre in base a quanto dichiarato dal leaker, i bordi arrotondati li vedremo anche sui due modelli “base” di iPhone 15, che tuttavia non potranno contare su cornici messe a dieta. Saranno le stesse di iPhone 14, quindi.

In termini di dimensioni, infine, ShrimpApplePro è assolutamente convinto che non ci saranno variazioni rispetto alla line-up del 2022. Quindi avremo:

iPhone 15 da 6,1″

iPhone 15 Plus da 6,7″

iPhone 15 Pro da 6,1″

iPhone 15 Pro Max da 6,7″

Quanto c’è di vero nell’indiscrezione che sta facendo il giro del web? ShrimpApplePro si è rivelato una fonte affidabile negli ultimi anni, questo bisogna ammetterlo, tuttavia è consigliabile prendere con le pinze quanto diffuso in queste ore. Settembre non è proprio dietro l’angolo…

Immagine di copertina ©9to5mac

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.