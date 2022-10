Non possiamo gridare al miracolo ma possiamo comunque ringraziare Amazon per lo sconto del 6% su Apple Watch Series 8. L’indossabile ha fatto da poco il suo debutto sul mercato e poterlo acquistare con uno risparmio di 30 euro è già una gran cosa. Altro vantaggio è che lo sconto è valido anche in caso di acquisto a rate tramite il servizio Amazon, gratuito e senza costi nascosti o aggiuntivi: sono 5 rate da 95,80 euro al mese.

Apple Watch Series 8

Lo smartwatch del 2022 porta un approccio unico al sensore della temperatura grazie a un design a un design a due sensori — un sensore sul retro dell’orologio, più vicino alla pelle, e un altro appena sotto il display — riducendo i potenziali errori derivanti dall’ambiente esterno.

La temperatura del polso notturna può essere un buon indicatore della temperatura corporea generale. I sensori in Apple Watch Series 8 verificano la temperatura del polso durante il sonno ogni 5 secondi e misurano anche minime variazioni come 0.1° C. Nell’app Salute, gli utenti possono vedere variazioni notturne nella temperatura basale, che può essere dovuta all’esercizio fisico, a jet lag, o anche a un malessere.

Per consentire il Rilevamento incidenti, Apple ha sviluppato un algoritmo avanzato che combina gli input dei sensori sfruttando il giroscopio e l’accelerometro nuovi e più potenti su Apple Watch, che ora ha l’accelerometro con la più alta gamma dinamica rispetto a qualsiasi altro smartwatch. Per creare l’algoritmo sono stati raccolti dati da questi nuovi sensori di movimento presso laboratori professionali per i crash test simulando incidenti reali con comuni automobili, inclusi impatti frontali, tamponamenti, imbatti laterali e ribaltamenti. Oltre ai dati di movimento, Rilevamento incidenti usa barometro, GPS, e il microfono su iPhone come input per rilevare gli schemi specifici che possono indicare se sia avvenuto un incidente grave.

Quando Apple Watch rileva un incidente d’auto di grave entità, chiederà conferma all’utente e contatterà i servizi di emergenza se non riceve risposta entro 10 secondi. Gli operatori riceveranno la posizione del dispositivo, condivisa anche con i contatti di emergenza dell’utente. Rilevamento incidenti opera in perfetta sinergia su Apple Watch e iPhone per far sì che l’utente riceva aiuto in maniera efficiente. Quando viene rilevato un incidente d’auto di grave entità, l’interfaccia per la chiamata ai servizi di emergenza appare su Apple Watch dato che è probabilmente il dispositivo più vicino all’utente, mentre la chiamata viene inoltrata tramite iPhone se è nel raggio di copertura così da garantire la migliore connessione possibile.

Modalità risparmio energetico

Per permettere agli utenti di rimanere connessi ancora più a lungo, una nuova modalità risparmio energetico può estendere la durata della batteria fino a 36 ore per Apple Watch Series 8 con iPhone presente. Questa nuova modalità disabilita o limita temporaneamente alcuni sensori e funzioni, fra cui il display Retina always-on, il rilevamento automatico dell’allenamento, le notifiche sulla salute del cuore e altro.