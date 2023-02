iPhone 15 Pro con cornici più sottili: le voci si intensificano!

Siamo a circa sei mesi dall’annuncio ufficiale dei nuovi smartphone di Apple, ma le voci su iPhone 15 e iPhone 15 Pro non accennano ad arrestarsi. Non che sia una sorpresa, sia chiaro. A questo giro si torna a palare delle novità lato design del modello top di gamma (articolato come al solito in due versioni, Standard e Max).

iPhone 15 Pro, look rinnovato: le cornici saranno più sottili?

A diffondere la notizia è il leaker ShrimpApplePro (via 9to5mac), che già in passato aveva avanzato ipotesi circa novità estetiche dell’atteso device. Le sue fonti avrebbero confermato la notizia: “le cornici di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max saranno più sottili“.

Al momento sappiamo – non per certo, ci mancherebbe – che la gamma di iPhone 15 sarà composta dai soliti quattro smartphone. Le dimensioni dei display dovrebbero essere le stesse proposte da Apple nel 2022, quindi:

6,1 pollici (Standard e Pro)

6,7 pollici (Plus e Pro Max)

Il leaker sopracitato non è stato invece in grado di confermare le informazioni sul display curvo, in stile Apple Watch. Le sue fonti però descrivono iPhone 15 Pro come uno smartphone “più bello” rispetto agli ultimi top di gamma presentati da Apple, anche per via del presunto telaio in titanio.

È importante ricordare che ci muoviamo nel campo delle ipotesi, montate su voci di corridoio che – seppur diffuse da voci del settore ritenute affidabili – restano tali. Non dimentichiamo poi che settembre non è proprio dietro l’angolo, e il gigante di Cupertino potrebbe apportare modifiche (non drastiche, certo) nel corso delle prossime settimane.

L’interesse per iPhone 15 Pro è chiaramente alle stelle, ma meglio andarci cauti. Nel frattempo possiamo accontentarci di qualche ghiotto sconto sul 14 Pro, con la sua accattivante Dynamic Island.

