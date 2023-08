iPhone 15 Pro, anche i presunti sfondi ora sono di dominio pubblico

Mentre l’anticipazione per il lancio del nuovo iPhone 15 Pro cresce, alcune immagini trapelate potrebbero aver svelato una parte dell’estetica del dispositivo. Gli sfondi ufficiali, spesso una firma distintiva delle nuove uscite Apple, sono apparsi online, e i dettagli potrebbero rivelare molto di più di quanto si potrebbe pensare inizialmente.

Quello che gli sfondi rivelano sul nuovo iPhone 15 Pro

Secondo quanto riportato, le immagini degli sfondi, che sono state condivise sulla piattaforma cinese Weibo, corrispondono strettamente a quelle viste sulla confezione di vendita dell’iPhone 15 recentemente trapelata in rete. Questi sfondi sembrano basarsi su un’immagine disegnata a mano che avrebbe avuto origine da un ingegnere presso una fabbrica di iPhone 15 in Cina.

Ancora più interessante è la speculazione che circonda l’invito all’evento Apple chiamato “Wonderlust” (in italiano, “Voglia di meraviglia”). Molti fan e osservatori attenti suggeriscono che i toni cromatici di blu, argento e grigio dell’invito potrebbero essere un suggerimento sui colori in cui sarà disponibile l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max.

Oltre ai suggerimenti sul colore, c’è una crescente speculazione che la texture opaca a forma di particelle rivelata negli sfondi potrebbe essere un accenno alla texture del nuovo telaio in titanio del modello Pro della linea. Come è noto, quest’anno i modelli di punta presenteranno una struttura in titanio, diversa dall’acciaio inossidabile lucido utilizzato in precedenza.

Il termine “Wonderlust”, utilizzato da Apple come slogan per l’evento, gioca anche sul termine inglese “wanderlust”, che indica un forte desiderio di viaggiare. Questa scelta lessicale potrebbe suggerire importanti miglioramenti alle capacità della fotocamera, in particolare al teleobiettivo a periscopio previsto per il modello Pro Max, che promette uno zoom ottico significativamente più potente.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli e conferme ufficiali, vi invitiamo a rimanere aggiornati consultando le nostre pagine dedicate all’iPhone 15 e all’iPhone 15 Pro, dove troverete le ultime novità e aggiornamenti riguardo a questi attesissimi dispositivi.