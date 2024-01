Tiscali Mail non funziona: quando si riprenderà?

In data odierna, numerosi utenti in tutta Italia stanno riscontrando problemi significativi con il servizio di posta elettronica Tiscali Mail. Da ieri, 25 gennaio, vengono segnalati malfunzionamenti che impediscono l’accesso alle caselle di posta elettronica, con pagine che non si caricano o mostrano errori relativi ad account inesistenti. Il disservizio è attuale anche oggi, 26 gennaio, a distanza diverse ore dalle prime segnalazioni.

Tiscali Mail down: quando ripartirà?

Il sito DownDetector, che monitora i malfunzionamenti dei servizi online, ha registrato un picco di migliaia di segnalazioni provenienti da diverse parti d’Italia. Questo numero in aumento suggerisce che il problema sia diffuso e non isolato.

Al momento, Tiscali non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo la causa del problema o tempistiche previste per la risoluzione. Questo lascia gli utenti in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando che la situazione non si protragga come accaduto in passato con altri servizi di posta elettronica.

Gli utenti hanno riferito che il problema persiste sia accedendo alla mail tramite browser web sia tramite applicazioni e client di posta come Thunderbird, che mostrano errori di autenticazione. Questo suggerisce che il disservizio potrebbe essere legato a problemi tecnici interni al sistema di Tiscali.

Sul sito ufficiale Tiscali Mail si legge quanto segue:

Sistema momentaneamente non disponibile ti preghiamo di riprovare più tardi.

In aggiunta, si segnalano difficoltà nel contattare l’assistenza clienti, probabilmente a causa di un elevato volume di chiamate dovuto al malfunzionamento. Restiamo in attesa di aggiornamenti e comunicati stampa da parte del provider.

Aggiornamento delle 16:00: Mentre aumentano le segnalazioni per l’effettiva impossibiltà di accesso al servizio Tiscali Mail, l’azienda non si è ancora pronunciata ufficialmente. Su X gli utenti continuano a lamentarsi del disservizio, seguendo gli hashtag #tiscali e #tiscalidown.