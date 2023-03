Se ne è parlato molto in passato e ora pare sia arrivata la conferma. Da un leak, ovviamente. iPhone 15 Pro e 15 Pro Max avranno nuovi pulsanti per le regolazione del volume e per attivare/disattivare la modalità Suoneria/Silenzioso. E per chi è legato al mondo Apple dal 2007, anno del primo iPhone, questo è un duro colpo.

iPhone 15 Pro: come cambiano i pulsanti laterali

Condivisi su Twitter dal solito ShrimpApplePro, le immagini CAD confermano che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max saranno dotati di un singolo bilanciere del volume, che prenderà dunque il posto dei due pulsanti “tradizionali”.

Novità anche per lo switch per la modalità Silenzioso/Suoneria, che scomparirà per lasciare il posto – anche in questo caso – ad un pulsante. Una vera rivoluzione per lo smartphone made-in-Cupertino, visto che lo switch fisico è parte del design del dispositivo dal lontano 2007, anno del primo iconico iPhone.

Entrambi i pulsanti, poi, dovrebbero essere a stato solido. In pratica, invece di muoversi fisicamente, restituiranno un feedback tattile (aptico). Due Taptic Engines addizionali avranno dunque il compito di simulare un movimento fisico, proprio come il pulsante Home di alcuni iPhone e il Force Touch dei trackpad dei più moderni MacBook.

Le due novità sopra descritte, invece, non caratterizzeranno i due modelli base della gamma che Apple presenterà a settembre. Quindi ritroveremo i due pulsanti per regolare il volume e anche l’interruttore che, quando posizionato sulla modalità Silenzioso, mostrerà l’area arancione.

