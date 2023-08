iPhone 15 Pro, addio alle colorazioni viola e oro: ecco come le sostituiranno

Apple si prepara a svelare la sua nuova gamma di iPhone 15 Pro a settembre, e ci saranno alcune sorprese notevoli in termini di design e materiali. Secondo quanto riportato da 9to5Mac, il gigante della tecnologia californiana ha deciso di fare una mossa audace e innovativa: dire addio alla tradizionale finitura dorata, presente come opzione dal rilascio dell’iPhone XS nel 2018 e anche a quella viola scura.

iPhone 15 Pro dice addio all’oro, introducendo un grigio e un blu intenso come colore speciale dell’anno

Il protagonista di questo cambiamento non è solo un nuovo colore, ma anche un cambio radicale nel materiale utilizzato. Gli iPhone 15 Pro e Pro Max segneranno l’introduzione del titanio nella lineup Apple. Questa scelta non solo fornisce un aspetto distintivo, ma promette anche una riduzione significativa del peso dei dispositivi rispetto alle loro controparti in acciaio inossidabile.

Nel rinunciare all’acciaio inossidabile, Apple ha deciso di non continuare con la propria opzione colore dorato. Tuttavia, non tutto è perduto per gli amanti delle finiture uniche. La compagnia introdurrà una nuova finitura grigia, che rispecchia il colore naturale del titanio, affiancata da un’elegante opzione blu scuro per l’iPhone 15 Pro e Pro Max. Quest’ultimo si profila come il colore speciale dell’anno, prendendo il posto del precedente viola intenso.

Per quanto concerne le varianti non Pro, iPhone 15 e iPhone 15 Plus, Apple continuerà a offrire una vasta gamma di opzioni cromatiche, che comprendono nero, verde, blu, giallo e rosa. E, come di consueto, è probabile che vedremo un ulteriore aggiunta cromatica in primavera.

Con grande anticipazione, ci aspettiamo la presentazione ufficiale della famiglia iPhone 15 il 12 settembre. La data di lancio verrà molto probabilmente confermata da Apple tra il 29 agosto e il 5 settembre.