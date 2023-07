iPhone 15 più caro e un nuovo colore per Apple Watch Ultra: tutte le novità Apple

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, gli utenti di Apple dovrebbero aspettarsi un aumento dei prezzi per la prossima gamma di iPhone 15, insieme a un potenziale nuovo colore per l’Apple Watch Ultra.

Aumento del Prezzo dell’iPhone 15

Nella sua ultima newsletter Power On, Gurman ha confermato le recenti notizie riguardanti l’aumento dei prezzi dell’iPhone 15. Gli utenti dovrebbero aspettarsi un lieve aumento dei prezzi su tutta la gamma dell’iPhone 15 sia a livello internazionale che negli Stati Uniti. L’aumento sarà particolarmente evidente per l’iPhone 15 Pro/Pro Max, che avrà un nuovo design del telaio in titanio e un sistema di fotocamere migliorato.

“Un’altra nota sul prossimo iPhone: farei attenzione ad aumenti di prezzo almeno minori su tutti e quattro i modelli al di fuori degli Stati Uniti. Inoltre, non escluderei un aumento dei prezzi negli Stati Uniti, almeno per alcuni dei modelli professionali, dato il passaggio al titanio e il sistema di fotocamere più costoso dell’iPhone 15 Pro Max”, ha scritto Gurman.

Un analista di Barclays ha suggerito che il prezzo dell’iPhone 15 Pro Max potrebbe aumentare fino a $ 200, a causa della maggiore differenziazione del prodotto, come il telaio in titanio premium e l’esclusivo obiettivo zoom periscopio nel sistema di fotocamere Max.

Nonostante questo, Apple prevede di spedire circa 85 milioni di unità di iPhone 15 quest’anno, simile alle spedizioni dell’iPhone 14 nello stesso periodo dell’anno scorso. Tuttavia, la società si aspetta un aumento delle entrate complessive a causa dell’aumento dei prezzi unitari.

Nuove Specifiche e Colore per Apple Watch

Per quanto riguarda l’Apple Watch, Gurman prevede un aumento delle specifiche del chip per la Serie 9 e Ultra, con l’esclusione di un modello SE quest’anno. Apple ha testato un’opzione di colore grigio scuro in titanio per l’Apple Watch Ultra nel 2023, anche se è stata scartata per il lancio Ultra del 2022.

Quest’anno, l’aggiornamento del chip dell’Apple Watch è descritto come un “salto considerevole”, essendo il primo dal Series 6 che vede un aggiornamento sia della CPU che della GPU.

Per l’Apple Watch Ultra, l’aggiunta di una nuova opzione di colore potrebbe dare una spinta alle vendite. Attualmente, l’Apple Watch Ultra si distingue come un valore anomalo nella gamma Watch, con una sola SKU (un colore, una taglia). Questo è in linea con la pratica comune di Apple di aggiungere nuove opzioni di colore negli anni in cui non ci sono significativi aggiornamenti hardware.