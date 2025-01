iPhone 15: oggi risparmi 110€ su Amazon, offerta IMPERDIBILE

iPhone 15, nonostante l’uscita negli scorsi mesi della serie 16, è ancora uno dei migliori smartphone sulla piazza e oggi, su Amazon, viene messo in sconto dell’11% (110€) e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 899€.

iPhone 15: tutte le caratteristiche tecniche e d’utilizzo

iPhone 15 si distingue per la sua Dynamic Island, che ti mostra notifiche e attività in tempo reale. Puoi vedere chi ti sta chiamando, monitorare il tuo volo e molto altro, tutto in un colpo d’occhio. iPhone 15 è realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo resistente a schizzi, gocce e polvere. La Ceramic Shield sulla parte frontale è il vetro più forte per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto al modello precedente.

La fotocamera principale da 48MP ti consente di scattare foto ad altissima risoluzione, regalando immagini straordinarie e dettagliate. Con il teleobiettivo 2x di qualità ottica, puoi comporre facilmente inquadrature perfette per i tuoi ritratti e primi piani. Grazie ai ritratti di nuova generazione, potrai scattare foto con dettagli eccezionali e colori vividi, con la possibilità di cambiare la messa a fuoco anche dopo aver scattato.

Il chip A16 Bionic garantisce prestazioni eccezionali, rendendo possibili funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. La sua efficienza consente una durata della batteria che ti accompagna per tutta la giornata.

Con la connettività USB-C, puoi caricare il tuo Mac o iPad con lo stesso cavo dell’iPhone 15 e anche caricare il tuo Apple Watch o AirPods. In caso di emergenza, iPhone 15 offre SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, garantendo sempre la tua sicurezza.

