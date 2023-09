iPhone 15 introvabile: molti modelli sono già sold-out

Abbiamo visto come l‘iPhone 15 Pro Max sia andato davvero a ruba in questi primi giorni di preordini, tanto da essere andato sold-out in sole 48 ore. Ma non è il solo modello della fortunata serie ad aver ottenuto questo risultato. Ci sono molti modelli che sono già introvabili. Ad esempio, la colorazione rosa di iPhone 15, oppure i modelli Pro da 128 GB e 256 GB.

iPhone 15, una generazione molto fortunata: alcuni modelli sono già sold-out

Apple ha recentemente introdotto la colorazione Rosa per la sua serie iPhone 15, e sembra che questa scelta abbia fatto centro. La risposta del mercato, infatti, ha superato ogni aspettativa: in Italia e in tutto il mondo, la domanda per l’iPhone 15 Rosa è alle stelle.

L’analista Mark Gurman ha rilevato un crescente interesse per la versione Rosa anche negli Stati Uniti, confermando che la tendenza è globale. In particolare, su Amazon Italia, la variante Rosa da 128 GB dell’iPhone 15 Plus è già andata sold-out, indirizzando gli utenti verso l’edizione Blu.

Anche se la colorazione Rosa è al centro dell’attenzione, non bisogna dimenticare le altre varianti cromatiche dell’iPhone 15. L’esperienza insegna che, ogni anno, all’avvio dei preordini, c’è una vera e propria corsa per acquistare il modello desiderato. La combinazione di taglio di memoria e colorazione è fondamentale per molti acquirenti. Tuttavia, le scorte sono limitate e non tutti riescono a ottenere l’iPhone desiderato al lancio ufficiale, previsto per il prossimo venerdì 22 settembre. Chi è interessato a uno di questi dispositivi farebbe bene a sbrigarsi.

Oltre all’entusiasmo per la colorazione Rosa, gli occhi degli appassionati sono puntati anche sui modelli top di gamma, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Questi dispositivi, alimentati dal potente chip A17 Pro, sfoggiano finiture in Titanio che li rendono ancor più desiderabili. La domanda per queste versioni potrebbe rapidamente superare l’offerta disponibile.

Il lancio del nuovo smartphone ha dimostrato, ancora una volta, l’abilità di Apple nel prevedere e soddisfare i desideri dei suoi clienti. La nuova colorazione Rosa è solo l’ultimo esempio di come l’azienda di Cupertino continui a dettare tendenza nel mondo tech.