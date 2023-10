iPhone 15 è l'iPhone più economico di sempre, ma non in Italia

Nel mondo della tecnologia, l’annuncio di un nuovo prodotto Apple è sempre un evento atteso con trepidazione. Quest’anno, con l’introduzione degli iPhone 15, Apple ha sorpreso molti non solo con alcune importanti novità hardware, ma anche con la sua strategia di prezzo.

Rispetto a quanto visto con i modelli precedenti, gli smartphone di quest’anno hanno lo stesso prezzo di partenza degli iPhone 14, ovvero $799. Un’analisi più dettagliata e consapevole rivela una realtà sorprendente: considerando l’inflazione, si tratta dell’iPhone più economico mai prodotto dalla sua introduzione nel 2007.

Il contesto economico e l’inflazione

Prima di immergerci nei dettagli, è essenziale comprendere l’importanza dell’inflazione. L’inflazione rappresenta l’aumento generale dei prezzi nel tempo e riduce il potere d’acquisto della moneta. Pertanto, un prodotto che costava $500 dieci anni fa potrebbe costare molto di più oggi, pur mantenendo lo stesso valore reale.

L’impatto dell’inflazione sul potere d’acquisto è strettamente legato alla valuta utilizzata. In questo articolo parliamo di prezzi in dollari, facendo riferimento al mercato americano, ma se convertissimo tutto in euro l’impatto dell’inflazione sui prezzi di iPhone sarebbe perfino più evidente.

L’iPhone 15 e la sua posizione unica nel mercato

Apple ha fissato il prezzo di partenza dell’iPhone 15 a $799. A confronto, l’iPhone 14 e l’iPhone 13 avevano lo stesso prezzo di lancio. Tuttavia, se consideriamo l’effetto dell’inflazione su questi prezzi, l’iPhone 15 si rivela essere il modello più accessibile di sempre. Allo stesso modo, l’iPhone 15 Pro, con un prezzo di $999, è il modello Pro più abbordabile di sempre, se si considera l’inflazione.

Stessa cosa vale per i prezzi in euro che, per alcune varianti risultano perfino scesi rispetto ai modelli dello scorso anno.

Riflettendo sul passato, l’iPhone originale, introdotto nel 2007, aveva un prezzo di $499, ma se aggiustiamo quel prezzo per l’inflazione, oggi sarebbe pari a $732. Questo trend si riflette in tutti i modelli successivi, come l’iPhone 3G lanciato nel 2008 a $599, che oggi avrebbe un prezzo di $832, se corretto per l’inflazione.

Nell’accurata analisi pubblicata dal sito PerfectRec, troviamo i prezzi di tutti gli iPhone mai presentati, aggiustati secondo l’inflazione.

L’Italia fa eccezione: tra inflazione, stipendi e potere d’acquisto

Abbiamo capito, insomma, che i prezzi degli iPhone nel corso degli ultimi 15 anni non sono aumentati così tanto, o meglio, non se calcoliamo l’impatto dell’inflazione sugli stessi. Ma è di fondamentale importanza confrontare l’aumento dei prezzi con il potere d’acqusito degli utenti, fattore che varia in base al paese di riferimento.

Mentre in USA l’inflazione è stata parzialmente compensata con un aumento del salario medio del 17,33% dal 2007 ad oggi, secondo oecd.org, in Italia lo stipendio medio si è perfino ridotto del -4,34%. Questo si traduce in un abbassamento del potere d’acquisto da record per noi italiani, che non possiamo far altro che subire l’inflazione degli utlimi 15 anni e il conseguente aumento dei prezzi di iPhone, senza godere di alcun compenso in termini di RAL.

L’Italia è il fanalino di coda anche in Europa, mentre gli altri paesi del vecchio continente vantano una crescita più o meno consistente dei salari, come indicato negli ultimi report OCSE.

Insomma, questo articolo non vuole essere una critica sociale e politica, ma bensì una semplice e breve analisi sui prezzi degli iPhone 15, che pur sembrando folli agli occhi di noi italiani, in termini assoluti sono del tutto in linea con gli effetti evidenti ed inevitabili dell’inflazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.