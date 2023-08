iPhone 15 e la SVOLTA che aspettavamo

L’attesa per l’iPhone 15 di Apple è palpabile, con i fan e gli esperti di tecnologia che aspettano con ansia i dettagli del prossimo smartphone. Una delle principali novità che sta emergendo riguarda le capacità di ricarica dell’iPhone 15. Secondo fonti ben informate, citate da 9to5Mac, il prossimo iPhone supporterà una potenza di ricarica fino a 35 W. Questo è un salto significativo rispetto ai precedenti modelli, con l’iPhone 14 Pro che supporta la ricarica fino a 27 W e l’iPhone 14 base che arriva a 20 W.

iPhone 15. la super ricarica a 35W fa sognare gli appassionati

Attualmente, per ricaricare completamente un iPhone 14 Pro Max alle velocità massime è necessario un tempo di circa due ore. Con l’introduzione del nuovo caricabatterie Dual USB-C da 35 W da parte di Apple l’anno scorso, il nuovo iPhone 15 potrà sfruttare pienamente questa potenza, permettendo tempi di ricarica più rapidi.

Se confrontato con il Galaxy S23 Ultra di Samsung, che può essere ricaricato fino a 45 W e completamente carico in meno di un’ora, l’iPhone 15, anche se potrebbe impiegare leggermente più tempo, rappresenterà comunque un importante passo avanti rispetto ai modelli precedenti.

Una questione ancora non risolta è se questa velocità di ricarica potenziata sarà esclusiva dei modelli Pro dell’iPhone 15 o se sarà estesa a tutta la gamma. Inoltre, recenti rapporti suggeriscono che alcuni modelli potrebbero supportare anche la tecnologia Thunderbolt attraverso la porta USB-C. Vale la pena di notare che la ricarica veloce tramite USB-C potrebbe essere limitata all’uso di cavi certificati, come suggerito dall’analista Ming-Chi Kuo.

Per quanto riguarda il design, ci si aspetta che l’iPhone 15 presenti bordi leggermente curvi, una fotocamera più sporgente e cornici più sottili. Inoltre, gli iPhone 15 e 15 Plus potrebbero dire addio alla tanto discussa “tacca”, optando invece per la tecnologia “Dynamic Island”.

Mentre si attendono ulteriori dettagli, gli appassionati segneranno sicuramente sul calendario le date del 12 o 13 settembre, quando Apple ha in programma un evento stampa speciale per presentare le sue ultime novità.