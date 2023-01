Il 2023 è l’anno di iPhone 15 e di tutte le sue diverse versioni. Seguendo la tradizione, Apple presenterà lo smartphone in quattro salse, due “standard” e due Pro, con relative differenze. Tuttavia, non mancheranno anche delle specifiche tecniche condivise, per la gioia di chi quest’anno ha intenzione di acquistare il nuovo melafonino senza però superare la soglia dei 1.200 euro circa (il 14 Plus parte da 1.179 euro in Italia).

In base a quanto emerso nelle ultime ore (e con l’aiuto dei colleghi di MacRumors), possiamo ipotizzare le cinque caratteristiche che iPhone 15 e 15 Pro – a sorpresa o meno – avranno in comune.

iPhone 15 e 15 Pro saranno più simili del previsto

Dynamic Island

Attualmente è una esclusiva di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max (la grande novità del 2022 di Apple!). È una soluzione ingegnosa per rendere piacevole un elemento estetico – la tacca – forse diventato anacronistico. Secondo le indiscrezioni, l’isola dinamica la vedremo su tutti e quattro i nuovi iPhone del 2023.

Foto magnifiche con il nuovo sensore

In base alle informazioni circolate lo scorso novembre, Apple utilizzerà per la line-up di iPhone 15 un innovativo sensore di Sony in grado di produrre immagini più ricche, luminose e nitide.

USB-C

Tutti gli iPhone a partire dal 5 sono muniti della amata/odiata porta Lightning. Il 2023 è però l’anno dell’addio, perché la legge approvata dall’Unione Europea ha imposto ad Apple il passaggio allo standard USB-C su iPhone così come su altri prodotti. C’è un “però”: secondo i rumor, a beneficiare di una velocità di trasferimento più elevata saranno solo i modelli Pro, grazie alla tecnologia USB 3.2 o Thunderbolt 3. I modelli standard invece non andranno oltre l’USB 2.0.

Fotocamera da 48MP

Grazie al sensore da 48 megapixel, iPhone 14 Pro scatta foto molto più dettagliate rispetto ai “fratelli minori”. In base però a quanto si apprende da un recente report, iPhone 15 e 15 Plus si allineeranno ai due modelli Pro, dunque i quattro smartphone potranno tutti contare su un sensore principale da 48 megapixel.

E quindi nessuna differenza tra standard e Pro in termini di comparto multimediale? Sì, i due top di gamma si dice avranno anche una lente periscopica.

Modem 5G più veloce

L’intera line-up di iPhone 15 monterà – salvo sorprese dell’ultimo minuto – il modem X70 di Qualcomm. Questo chip garantirà migliori prestazioni in 5G: velocità media più elevata, copertura migliore, migliore qualità del segnale, latenza inferiore e maggiore potenza.

