iPhone 15: CROLLA il prezzo su Amazon, offerta imperdibile (-18%)

L’iPhone 15 introduce Dynamic Island, una funzionalità innovativa che ti consente di visualizzare notifiche e attività in tempo reale, come chiamate in arrivo o aggiornamenti sui voli, tutto senza distrazioni. Il design dell’iPhone 15 è robusto e realizzato con vetro a infusione di colore e alluminio, resistendo a schizzi, gocce e polvere.

La parte frontale è dotata di Ceramic Shield, il vetro più resistente mai visto su uno smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una luminosità doppia rispetto a quella dell’iPhone 14, perfetta per l’uso all’aperto. La fotocamera principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione, catturando dettagli incredibili. Il teleobiettivo 2x consente di realizzare ritratti e primi piani perfetti, con una qualità ottica eccellente.

Grazie al potente chip A16 Bionic, l’iPhone 15 garantisce prestazioni eccezionali, supportando funzionalità avanzate come la fotografia computazionale e la modalità Isolamento vocale per chiamate cristalline. Inoltre, l’efficienza del chip assicura una durata della batteria per l’intera giornata.

Infine, il nuovo connettore USB-C offre una ricarica più versatile e consente anche di caricare dispositivi come Apple Watch o AirPods direttamente dall’iPhone. Tra le funzioni di sicurezza, spiccano SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, che possono salvarti la vita in situazioni critiche.

