iPhone 15 in ritardo secondo un analista di Apple: 'Arriverà ad Ottobre'

Citando i controlli della catena di approvvigionamento, un analista finanziario di Apple ha pubblicato una dubbia affermazione secondo cui il lancio della gamma iPhone 15 potrebbe essere posticipato a ottobre.

Possibile ritardo del lancio di iPhone 15, secondo un analista

Mohan sembra essere l’unico analista che prevede un ritardo, e ha già fatto una previsione simile. Era oltre la gamma di iPhone 12 durante la pandemia COVID e aveva ragione sul fatto che ci fosse un ritardo, ma si aspettava che fosse il doppio di quanto si è rivelato.

Ora in una nota di ricerca vista da Barrons, Mohan afferma che i controlli del canale gli dicono che l’iPhone 15 potrebbe essere ritardato di alcune settimane. Se è vero, dice che questo significherà un lancio di ottobre, e lo sta segnalando ora a causa dell’effetto che avrà sul trimestre di settembre di Apple.

Mohan ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Apple da $ 190 a $ 210, ma afferma che vi sono preoccupazioni che le vendite di iPhone per l’anno fiscale che termina a settembre 2023 possano essere inferiori al previsto. Stima che Apple riporterà un fatturato del trimestre di settembre di $ 87,1 miliardi, al di sotto dell’aspettativa media di $ 91,6 miliardi.

Questo sembra essere interamente basato sull’idea che il lancio della gamma iPhone 15 sarà ritardato. Se lo è, significherà che il solito aumento delle vendite non avverrà fino alla fine dell’anno.

Mohan è ben considerato come analista finanziario di Apple. Le sue previsioni per la condizione monetaria di Apple sono storicamente solide, ma ha un track record molto peggiore quando si mette in proprio per quanto riguarda i piani futuri di Apple.

Non è chiaro perché Mohan creda che l’iPhone 15 verrà spedito a ottobre invece che a settembre. La catena di approvvigionamento non è particolarmente sfidata in questo momento, la produzione sembra essere iniziata in tempo per la consegna di settembre e non ci sono altri rapporti che affermano che ci sono motivi logistici per il rilascio successivo al normale.