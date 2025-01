iPhone 15: a queste cifre non puoi lasciartelo scappare (-147€)

iPhone 15 è ancora oggi uno smartphone top di gamma, nonostante l’uscita della serie 16 e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con sconto del 17% (147€) per un costo finale di 731,99€.

iPhone 15: ecco le specifiche

L’iPhone 15 è progettato per offrirti un’esperienza unica con un design innovativo e materiali resistenti. Realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, è resistente a schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a iPhone 14, garantendo visibilità impeccabile in ogni condizione.

Con la fotocamera principale da 48MP e il teleobiettivo 2x, i tuoi scatti saranno sempre di qualità superiore, con dettagli incredibili e risoluzione altissima. Inoltre, grazie ai ritratti di nuova generazione, potrai scattare immagini dai colori intensi e con maggiore profondità, spostando la messa a fuoco su un altro soggetto anche dopo aver scattato.

L’A16 Bionic, il chip potente e ultra veloce, permette una fotografia computazionale avanzata e transizioni fluide nella Dynamic Island, mentre la modalità Isolamento vocale rende le chiamate più chiare. Inoltre, grazie all’alta efficienza del chip, la batteria dura tutto il giorno.

Con la connettività USB-C, puoi utilizzare lo stesso cavo per caricare l’iPhone 15, il tuo Mac o iPad. Inoltre, il nuovo SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti ti offrono una maggiore sicurezza in caso di emergenze. Un dispositivo potente e sicuro, pronto ad affrontare ogni tua esigenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.